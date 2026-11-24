Die 18. Staffel von Die Bergretter startet am 29. Oktober 2026 im ZDF. Luise Bähr und Heinz Marecek steigen aus, während neue Schauspieler die Besetzung erweitern.

Die beliebte ZDF -Reality-Serie " Die Bergretter" kehrt mit ihrer 18. Staffel zurück. Der offizielle Ausstrahlungstermin für die neuen Folgen ist festgelegt auf den 29. Oktober 2026. Zuschauer in Deutschland und den deutschsprachigen Nachbarländern können sich ab diesem Datum auf neue spektakuläre Rettungsaktionen und tiefgreifende emotionale Erzählbögen in den Alpen freuen.

Diese Ausgabe der Serie steht unter einem besonderen emotionalen Zeichen. Neben den üblichen lebensgefährlichen Einsätzen stehen in der neuen Staffel auch Abschiede im Fokus. Zwei langjährige Hauptdarsteller verabschieden sich von dem Erfolgsteam, was die Fans der Sendung besonders bewegt. Die Produktion verspricht eine Mischung aus Action, Drama und familiären Konflikten.

Also read Für MobLand-Fans die beste Nachricht des Monats: Staffel 3 geht ersten Schritt Richtung Streaming-Start

Kernhandlung und gefährliche Einsätze

Die Handlung der 18. Staffel beginnt mit einem mysteriösen und unheimlichen Vorfall. Die Bergretter um Markus Kofler entdecken eine Tonaufnahme, die die letzten Worte eines tödlich verunglückten Bergsteigers enthält. Diese Entdeckung löst eine intensive Suche nach den Hintergründen des Unfalls aus. Parallel dazu verschwinden die Angehörigen des Verstorbenen plötzlich spurlos, was das Team vor ein großes Rätsel stellt.

Die Folge des Aufeinandertreffens mit Gefahr ist weitreichend. In weiteren Episoden der Staffel stehen die Retter vor unterschiedlichsten Herausforderungen. Eine Klettertour endet in einem dramatischen Absturz, der sofortiges Handeln erfordert. Ein plötzlicher Steinschlag bringt eine Frau in akute Lebensgefahr. Zudem muss das Team einen vermissten Gleitschirmflieger suchen und findet sich mit dieser Situation konfrontiert.

Advertisement

Abschiede und persönliche Krisen im Team

Besonders überraschend ist der Ausstieg der Schauspielerin Luise Bähr. Sie verkörpert seit 2014 die Notärztin Katharina Strasser und zählte damit zu den wichtigsten Figuren der gesamten Serie. In der neuen Staffel erlebt ihre Figur eine ernsthafte private Krise. Katharina Strasser erhält eine erschütternde Diagnose, von der sie zunächst nur Markus Kofler erfährt. Sie versucht, ihren Alltag trotz der Sorge so normal wie möglich fortzusetzen.

Die Diagnose belastet nicht nur die Patientin selbst, sondern das gesamte Bergretter-Team. Die Beziehungen zwischen den Charakteren geraten unter Druck. So bleibt die Verbindung zwischen Markus Kofler und seinem Halbbruder Jan angespannt. Auch die neue Rolle von Emilie Hofer als Bürgermeisterin stellt ihre Figur vor weitere Aufgaben, die sie neben ihren privaten Sorgen bewältigen muss.

Zusätzlich verabschiedet sich Heinz Marecek von der Serie. Der Schauspieler war bereits seit der ersten Folge im Jahr 2009 als Franz Marthaler zu sehen. Sein Ausstieg markiert ein historisches Ende für eine Figur, die die Serie über viele Jahre hinweg geprägt hat. Die neuen Folgen zeigen, wie das verbleibende Team mit dem Verlust umgeht.

Neue Gesichter und Besetzungserweiterung

Neben den bekannten Gesichtern dürfen sich die Zuschauer auf neue Darsteller freuen. Die Besetzung der 18. Staffel wird durch verschiedene Gäste aus anderen erfolgreichen Produktionen erweitert. Mit dabei sind unter anderem Birte Hanusrichter, Isabell Polak und Saskia Vester. Diese Schauspielerinnen bringen ihre Erfahrung aus verschiedenen Genres in die Welt der Bergretter ein.

Advertisement

Auch männliche Gäste tragen zur Vielfalt der neuen Episoden bei. Jan Sosniok und Kathrin von Steinburg übernehmen spannende Rollen in der Serie. Die Liste der Gaststars wird noch um Jessica Ginkel und Katrin Anne Heß ergänzt. Diese Akteure sind aus bekannten Formaten wie "Der Lehrer" und "Die Landarztpraxis" vertraut und sorgen für neue Dynamik im Ensemble.

Ausstrahlungstermine und Produktionsstandort

Seit dem 26. November 2009 begeistert die ZDF-Serie das Publikum. Gedreht wird unter anderem in Ramsau am Dachstein in Österreich. Die beeindruckende Alpenkulisse ist längst zu einem unverwechselbaren Markenzeichen der Produktion geworden. Hauptdarsteller Sebastian Ströbel gehört seit 2014 zum Ensemble und verkörpert den Leiter der Bergrettung, Markus Kofler.

Die Ausstrahlung der neuen Folgen richtet sich nach einem festen Plan. Die erste Folge mit dem Titel "Stimmen der Vergangenheit" wird am 29. Oktober 2026 um 20:15 Uhr gezeigt. Die dritte Folge "Bruchfolge" folgt am 12. November 2026 zur gleichen Uhrzeit. Die fünfte Episode "Spiel mit dem Feuer" ist für den 26. November 2026 geplant.

Zwischen November und Dezember pausiert die Ausstrahlung kurzfristig. Am 3. Dezember findet die "große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella statt, wodurch die Serie unterbrochen wird. Das Staffelfinale mit dem Titel "Die letzte Rettung" ist für den 17. Dezember 2026 um 20:15 Uhr angesetzt. Damit endet die 18. Staffel der Bergretter in diesem Jahr.