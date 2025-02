Die Berlinale 2025: Der HUB75 - Ein Ort für Gespräche und Events

Im Rahmen des 75. Jubiläums der Berlinale findet der HUB75 statt, ein Ort für Gespräche und Events rund um den Film. Der HUB75 bietet eine einzigartige Gelegenheit für das Publikum, mit Regisseuren, Schauspielern und Produzenten in Kontakt zu treten. An acht Tagen werden sich Künstler und Experten zu verschiedenen Themen austauschen, darunter auch Filmgenres und die neue Sektion „Perspectives“ mit Debütfilmen.

Kino bedeutet nicht nur Film e zu schauen, sondern auch über Film e zu sprechen. Der (für gewöhnliche Zuschauer oft einmalige) Austausch mit Regisseuren, Schauspielern und Produzenten ist eine wesentliche DNA der Berlinale – und bekommt gerade zum 75. Jubiläum des Festival s einen eigenen Ort mit einem schicken Namen. Der HUB75 – eine Komposition aus dem englischen Wort „Hub“ für „Netzwerk“ und der Jubiläumszahl – lädt zwischen dem 14. und 21.

Februar direkt neben dem roten Teppich des Berlinale Palasts zu Gesprächen und Events für die Öffentlichkeit. Berlinale 2025: Tom Tykwer spricht über Berlin und den Film An acht Tagen werden sich dort in den Vormittagsstunden zwischen 10 und 12 Uhr Künstler, die auf der Berlinale präsent sind, Fragen stellen. Andererseits werden sich Experten explizit zu filmspezifischen Genres äußern. Auch interessant: Dieses Team berichtet für die Morgenpost von der Berlinale Von größtem Interesse dürfte dabei „Berlin on Film – A Conversation with Tom Tykwer“ sein, wenn sich am 20. Februar der Regisseur des Eröffnungsfilms „Das Licht“ auf Englisch den Fragen von Jenni Zylka zu dessen filmischen Hintergründen stellt (10 Uhr). Eine große Berlinale-Vergangenheit hat auch Nina Hoss, die einst den Silbernen Bären für „Yella“ gewann. Sie wird sich am 16. Februar mit Rajendra Ray 45 Minuten lang auf Englisch unterhalten (11 Uhr). Hoss zeigt sich dieses Jahr im Panorama-Beitrag „Zikaden“ von Ina Weisse. Berlinale 2025: Von Body Horror bis Filmmusik Die Regisseurin gastiert am 18. Februar bei Deutschlandfunk Kultur. Genauso wie „Oh Boy“-Regisseur Jan-Ole Gerster am 19. Februar. Beide Veranstaltungen starten um 10 Uhr, dauern 50 Minuten und werden auf Deutsch geführt. Wohl mehr für englischsprachige Spezialisten sind die filmgenrespezifischen Diskussionen. So tauschen sich etwa die Regisseure Madeleine Sims-Fewer, Dusty Mancinelli, Emilie Blichfeldt und Jessica Kiang über das Thema Body-Horror aus (19. Februar, 11 Uhr). Berlinale 2025: Diese Einlassregel gilt Dazu sprechen fünf Filmemacher über die neue Sektion „Perspectives“, in der ausschließlich Debütfilme zu sehen sind (16. Februar, 10 Uhr); und geht es gleich an diesem Freitag um 11 Uhr um „The Magic of Film Music – A Look at the Cinematic Craft of Sound and Score“. Hört sich alles sehr gut an, hat aber einen Haken: Der HUB75 verfügt über nur 90 bis 100 Plätze. Die maximale Kapazität beläuft sich auf 120 Personen, die sich im Innenraum auf 170 Quadratmetern breitmachen können. Auch interessant: In diesen Kinos läuft die Berlinale Und da der Zugang für all diese Events frei ist und die Regel „First come, first served“ gilt, sollte man sich frühzeitig auf den Weg machen, um eines dieser Gespräche zu verfolgen. Bei Tausenden Akkreditierten aus Fachpublikum und Presse scheint die erfolgreiche Teilnahme am HUB75 eine sportliche Angelegenheit zu werden. Oder wie es im englischen Neusprech heißt: „Limited capacity, admission free.





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Festival Kultur Berlinale HUB75 Filmgespräche Tom Tykwer Nina Hoss Filmgenres Perspectives Debütfilme

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Mittelpunkt der EU in Gadheim: Ein Ort der KontroverseDer geografische Mittelpunkt der Europäischen Union befindet sich seit dem Brexit in Gadheim bei Würzburg. Die Gemeinde Veitshöchheim erhofft sich von der neuen Attraktion zusätzlichen Tourismus. Ob der Ort tatsächlich zum Hotspot der EU wird, ist fraglich. Das Feedback der Besucher ist ambivalent.

Weiterlesen »

Skandal-Meisterwerk wurde bei der Berlinale beschlagnahmt – in seinem Heimatland musste der Regisseur sogar vor GerichtEs gibt Filme, die sind so schockierend, dass sie selbst 50 Jahre nach der Veröffentlichung noch skandalös wirken. Das gilt auch für dieses legendäre Erotik-Drama aus Japan.

Weiterlesen »

Welche Filme aus Bayern auf der Berlinale laufen: der ÜberblickBei den 75. Filmfestspielen in Berlin laufen auch Produktionen aus Bayern, darunter Werke erfahrener Regie-Größen.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Funtensee: Minus 35 Grad - Wie die Antarktis im Bayerischen AlpenraumDer Funtensee im Nationalpark Berchtesgaden ist Anfang der Woche auf -35 Grad abgesunken. Der kälteste Ort in Deutschland ist laut DWD der Ort mit der tiefsten gemessenen Temperatur, der im Januar 2000 auf -46 Grad sank. Die Kälte entsteht durch eine geografische Besonderheit: Der Talkessel mit Schneedecke blockiert die Sonneneinstrahlung im Winter.

Weiterlesen »