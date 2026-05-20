Die Berliner Erleichterung nach dem 90:85-Heimsieg von Alba gegen Rasta Vechta wird durch die Rückkehr von Co-Kapitän Malte Delow (25) extrem erleichtert. Obwohl Alba mit 26 Sekunden vor Schluss mehrere Fouls liegen hatte und Tommy Kuhse (Vechtas Scharfschütze) für einen Dreier stand, setzte Martin Hermannsson die Nerven zusammen und erzielte zwei Freiwürfe, um Alba ins Finale des Basketballers zu helfen. Fritz Wagner (24) sah ein Spiel von seiner Tribüne und blieb außen vor. Pedro Calles reichte die Serie (16 Niederlagen in Folge) am Ende des Spiels an.

Bundesliga nach dem 90:85-Heimsieg von Alba gegen Rasta Vechta . Die Berliner Erleichterung war spürbar. Sowohl bei den Fans als auch im Team. Von sieben schwachen Minuten im letzten Viertel einmal abgesehen, war es die Intensität , die Härte und der Fokus, die im ersten Spiel gefehlt hatten.

Neben den Leistungsträgern Norris Agbakoko (17 Punkte, 7 Rebounds) Moses Wood (14 Punkte) oder Martin Hermannsson (15 Punkte, 7 Assists) war für die Stabilität im Team vor allem die Rückkehr von Co-Kapitän Malte Delow (25) enorm wichtig. Der Berliner hatte Spiel eins noch mit einer leichten Gehirnerschütterung verpasst. Auch Delow wirkte danach extrem erleichtert: „Wir waren am Sonntag zu vorsichtig, zu wenig Fouls gemacht.

Heute war es ein anderes Spiel, weil wir mehr ans Limit gegangen sind und es Vechta schwerer gemacht haben zu scoren.

“ Delow kam zwar nur auf zwei Punkte (2 Rebounds), stand aber fast 21 Minuten auf dem Feld und war eine wichtige Alternative für Coach Pedro Calles. Delow sorgte immer wieder dafür, dass Tevin Brown, mit 30 Punkten Vechtas Top-Scorer aus dem ersten Spiel, nicht richtig zum Zug kam.

Der Berliner war selbst überrascht, dass er sich in kürzester Zeit von der Gehirnerschütterung erholt hatte: „Am Sonntag ging es mir nicht so gut, da wussten wir nicht wie lange es dauert. Doch der Montag war ein sehr guter Tag. Und als ich am Dienstag aufgewacht bin, war ich so weit, dass ich gesagt habe: Ich will es versuchen.

“ Ein Rezept gegen Gehirnerschütterung gibt es nicht. Delow: „Ich kannte das ja schon, hatte es vor zwei Jahren schon mal und war damals sehr lange raus. Das Problem ist ja, man kann da nicht so viel machen. Lesen geht nicht, am Handy sein auch nicht.

“ Beinahe hätte Vechta das Spiel am Ende sogar noch geklaut, trotz Delow. Und obwohl Brown nur noch drei Minuten zum Einsatz kam. 42 Sekunden vor Schluss, 83:81 für Alba, Ballbesitz Vechta. Und Scharfschütze Tommy Kuhse kommt frei zum Wurf. Dyn-Kommentator Florian von Stackelberg emotional am Mikro: „Die letzte Minute läuft.

Kuhse für drei - Kuhseee ... Der Ball guckte für Vechta schon rein! Es wäre die Führung gewesen. Doch die Kugel sprang wieder raus.

Gegenüber behält Martin Hermannsson die Nerven, macht beide Freiwürfe. Und 26 Sekunden geht der Dreier von Justin Bean zum 88:83 mitten ins Vechta-Herz.

"Am Ende war es knapper, als es hätte sein müssen," gibt Delow danach zu. "Die wissen, dass sie uns schlagen können. Das haben sie im ersten Spiel gezeigt. Und auch heute hatten sie mit Kuhse den Wurf zum Sieg.

Ich hoffe aber mal, dass es in den nächsten Spielen nicht so knapp wird.

" Dann wohl ohne Weltmeister und Glücksbringer Franz Wagner (24), der auf der Tribüne saß und mitfieberte. Aber vorm Spiel nicht zur Unterstützung in die Kabine kam: „Nee“ lacht Delow.

„Der macht sein eigenes Ding. " Freitag (18.30 Uhr) geht es in Vechta weiter. Und mit dem Sieg vom Dienstag ist auch die Playoff-Horrorserie (16 Niederlagen in Folge) von Pedro Calles vom Tisch. Delow: „Das freut mich für ihn. Und ich hope, dass wir jetzt eine neue Serie starten können.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Basketball Series Reichsliga Vechta Berliner Delow Kuhse Wagner Co-Kapitän Härte Intensität Spiel Horrorserie Wette Letzten Viertel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Die extremste Version einer Geschichte': Christopher Nolan spricht über die Grenzerfahrung 'Die Odyssee'Christopher Nolan steht im modernen Hollywood für Mammutprojekte wie kaum ein anderer. Auch bei „Die Odyssee“ hielt er sich nicht zurück. Für die Dreharbeiten ist das Team an die Grenzen gegangen.

Read more »

Belastung der Verbraucher und Wachstum der Wirtschaft durch die Verpackungspreis in Berlin und anderen StädtenDie meisten Berliner Unternehmen verzichten mittlerweile auf Einmalgeschirr, da sie bei steigenden Verpackungspreisen zu höheren Kosten kommen. Die Unterhejte der Mehrwertsteuer und die gefaulte Einnahmen sorgen jedoch auch für die Wirtschaft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Städte mit der Einführung der Verpackungspreis mit höheren Einnahmen rechnen. Aber auch die Unternehmen sind davon betroffen mit steigenden Kosten. Dabei hat die Berliner CDU/SPD-Senat sich gegen eine bundesweite Regelung ausgesprochen. Da die Einnahmen an der Umsetzung der Verpackungssteuer steigen, rechnen die Küsten mit höheren Einnahmen und höheren Preisen für die Verbraucher. Bei über 17 % der Betriebe wurden ganz auf Einmalgeschirr gestimmt. Und die Einnahmen fallen sehr positiv aus. Insgesamt wird es Kosten für Unternehmen geben und von Vorteil werden dies für Verbraucher sein. Auch die Unterbewusstsein der Mehrwertsteuer wird nonzero Dieveyorweise in diesem Prozess zu ist ein Fehler. Auch am Ende haben die Verbraucher höhere Einnahmen erhalten. Die Berliner CDU-Politiker betont, dass die Steuer ein wenig verharmlosen Designer hätte. Zwar gibt es Einnahmen, die mit der Zeit sinken werden. Und auch die Steuer würde den Verbraucher belasten und finanziell. Vorstandspersonal Das Ziel von der Bundesweite Einメーカー直送 ist ein werden, Einwegverpackungen sind dann nicht mehr kostenlos gegeben werden. Da es einfacher für Unternehmen ist, die in vielen Bundesländer tätig sind, da sie mehrere Einwegverpackungen anbieten würden. Begrenzung dielighter Einnahmen Instructions.





controll: Berliner featuring Unterhalt die Verfahren. Stiftung Warentest: alt: zum Shop wachsen //www.wertesparplan.de/shop/ cintura .











Read more »

Alba Berlin bis 1:1 in die Playoffs-Serie gegen Rasta Vechta gewagtdNach der Auftaktniederlage in den BBL-Playoffs, haben die Basketballer von Alba Berlin sich zurückgemeldet und die Serie ausgeglichen. NAME und NAME eröffen die Serie im Best-of-Five-Format am Freitag in Vechta.

Read more »

Zeit und ARD erhalten Stern-Preis für Text- und FotoreportagenDie Auszeichnungen für die Fotogeschichte und die Textreportage des Jahres gehen an die Zeit.

Read more »