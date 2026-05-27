Die Berliner Wärmewende: Ein Luftschloss?

Der Berliner Senat möchte die Fernwärme "klimaneutral" erzeugen, aber dies ist sehr schwierig zu erreichen.

Der Berliner Senat möchte die Fernwärme "klimaneutral" erzeugen. Dieses Ziel ist jedoch sehr schwierig zu erreichen, da die notwendigen Technologien noch nicht ausgereift sind. Die Fernwärme wird hauptsächlich als Abwärme in den Kraftwerken produziert.

Der Senat plant, dass bis 2024 Schluss sein soll mit der Abwärme-Produktion und dann nur noch mit "Power-to-Heat"-Anlagen oder mit Wasserstoff erzeugt werden soll. Die "Power-to-Heat"-Anlage ist eine Wunschvorstellung, bei der das Heizwasser mit Strom erwärmt und dann gespeichert wird. Dies funktioniert jedoch nur dann "klimaneutral", wenn überschüssige elektrische Energie aus Wind und Sonne zur Verfügung steht. Dies ist im Winter, wenn geheizt wird, äußerst selten der Fall.

Die Wasserstoff-Produktion ist ebenfalls sehr teuer und nicht effizient. Der Senat behauptet, dass die geplante Wärmewende "wirtschaftlich tragfähig" ist, aber dies ist nach dem aktuellen Stand der Technik ausgeschlossen. Die Wärmewende ist ein Luftschloss, sie funktioniert entweder gar nicht oder sie macht das Heizen mit Fernwärme zu einem teuren Luxus





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