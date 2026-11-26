Stephen King outet sich als großer Fan dieser Thriller-Serie des Yellowstone-Machers, die demnächst schon in die fünfte Runde geht. Moviepilot erklärt die Details.

Stephen King outet sich als großer Fan dieser Thriller-Serie des Yellowstone-Machers, die demnächst schon in die fünfte Runde geht. Moviepilot erklärt die Details.verdanken wir nicht nur Sicario, Yellowstone und Tulsa King, sondern auch Mayor of Kingstown.

Und genau diese Serie wurde jetzt von Horror-AltmeisterAuf Bluesky schreibt DER Horrorautor schlechthin, dass er einer ganz bestimmten Antwort auf einen seiner Beiträge zustimmt. Dabei geht es um, eine Serie, die dort als die Nr. 1 aus Taylor Sheridans umfangreichem Katalog bezeichnet wird. Stephen King hält Mayor of Kingstown also auch fürEmpfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

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Die Serie lief von 2002 bis 2008 und dreht sich um eine Polizeieinheit in Los Angeles. Das sogenannte Strike Team schafft es zwar, die Kriminalitätsrate zu drücken, tut das aber mit nicht immer ganz legalen oder ethisch korrekten Mitteln. Es geht um Kriminalität, Gewalt, Korruption, Polizeiarbeit und den ganz normalen Wahnsinn auf den Straßen der US-amerikanischen Großstadt. Oft wird The Shield sogar Wenn Mayor of Kingstown also damit verglichen wird, will das schon etwas heißen.