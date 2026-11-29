Trotz der unangefochtenen Nummer-1-Position von Die Sims 4 gibt es eine wachsende Konkurrenz im Bereich der Lebenssimulationen. Dieser Artikel stellt 11 spannende Alternativen vor, die den gleichen Entspannungsfaktor bieten, darunter Animal Crossing, Stardew Valley und Sun Haven, die teilweise mehr Freiheit oder neue Genre-Elemente wie Fantasy bieten.

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Die Sims 4 ist der König der Lebenssimulationen, doch es gibt auch andere Herausforderer. Wenn ihr das Genre liebt, müsst ihr diese 11 Alternativen kennen. Vielleicht wird EA sogar irgendwann vom Thron gestoßen. Durchgrast man den Markt des Genres, wird schnell deutlich: Die Sims ist die unangefochtene Nummer Eins.

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Dennoch gibt es echte Konkurrenz, die sich allmählich anschleicht. Zudem gibt es viele Spiele, die in ihrer Essenz und mit ihrem Entspannungs-Faktor ebenfalls das bieten können, was der Hit von EA vormacht. Fangen wir mit einer ganz offensichtlichen Alternative an: Animal Crossing. New Horizons hat Anfang 2020 die Welt im Sturm erobert und auch heute noch pflegen massenhaft Switch-Spieler ihre mühselig dekorierten Inseln und Häuser.