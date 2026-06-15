Die besten Filme von Bud Spencer und Terence Hill: Kult-Actionkomödien, die bis heute begeistern

Eine Hommage an das legendäre Duo Bud Spencer und Terence Hill: Ihre unvergesslichen Actionkomödien, die in den 70ern und 80ern die Kinos füllten und heute noch Kultstatus genießen. Von düsteren Western bis zu urkomischen Prügelszenen - eine Reise durch ihre größten Hits.

Kaum ein Leinwandduo hat die Kinogeschichte so geprägt wie Bud Spencer und Terence Hill . In den 1970er Jahren wurden sie in Deutschland zu absoluten Publikumslieblingen, und ihre Film e sind bis heute fester Bestandteil des Fernsehprogramms.

Ihre Mischung aus Action, Slapstick und unverwechselbarem Humor begeisterte Millionen. Dabei waren sie mehr als nur Haudrauf-Klamauk: Ihre Filme steckten voller Tempo, Witz und manchmal auch Gesellschaftskritik. Eine Reise durch ihre zehn größten Leinwandabenteuer zeigt, warum das Duo bis heute Kultstatus genießt. Bevor Bud Spencer und Terence Hill zu den Königen der Prügelkomödie wurden, zeigten sie in "Gott vergibt - Django nie!

" eine deutlich düsterere Seite. Der Italo-Western erzählt die Geschichte zweier Männer, die nach einem Zugüberfall auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes stehen: Bill San Antonio (Terence Hill) jagt als Revolverheld die Täter, während sein alter Freund Cat Stevens (Bud Spencer) längst ein respektierter Bürger geworden ist. Gemeinsam geraten sie in einen Strudel aus Verrat, Gewalt und Rache. Anders als ihre späteren Filme setzt das Werk auf harte Schießereien, ernste Konflikte und eine raue Atmosphäre.

Gerade deshalb ist der Film heute besonders spannend: Er zeigt das Duo in einer Übergangsphase - kurz bevor aus zwei Western-Darstellern das wohl erfolgreichste Leinwandpaar wurde. Mit "Zwei bärenstarke Typen" bewiesen Bud Spencer und Terence Hill, dass sie auch in den 80er Jahren noch für großen Kinospaß sorgen konnten. Die beiden Kleinganoven Doug und Rosco wollen eigentlich nur der Langeweile entkommen, geraten jedoch durch eine Verkettung absurder Umstände in eine internationale Geheimdienstaffäre.

Plötzlich werden sie für Top-Agenten gehalten und müssen eine Weltverschwörung stoppen. Hinter dem größenwahnsinnigen Plan des Schurken K1 steckt eine Maschine, die den Menschen das Verständnis für Zahlen rauben soll - ein herrlich verrückter Einfall, der perfekt zum überdrehten Humor des Films passt. Zwischen Agentengadgets, Verfolgungsjagden und den obligatorischen Massenschlägereien liefern Spencer und Hill ihre gewohnt starke Chemie ab. Das Ergebnis ist eine Mischung aus Buddy-Komödie und Agentenparodie, die bis heute gut unterhält.

Kaum ein Film vereint die typischen Zutaten eines Spencer-und-Hill-Abenteuers so gelungen wie "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle": Die beiden Piloten Plata und Salud schmuggeln alles, was sich transportieren lässt, und geraten nach einer Bruchlandung mitten in den südamerikanischen Dschungel. Dort stoßen sie auf ein Diamantenschürferlager, in dem die Arbeiter von skrupellosen Geschäftemachern ausgebeutet werden. Natürlich können die beiden Draufgänger nicht tatenlos zusehen.

Was folgt, ist eine Mischung aus Abenteuerfilm, Komödie und Sozialmärchen, bei der Spencer und Hill erneut die Rolle der unfreiwilligen Helden übernehmen. Besonders reizvoll ist das exotische Setting, das den Film von vielen ihrer anderen Produktionen unterscheidet. Dazu kommen flotte Wortgefechte, spektakuläre Prügeleien und jede Menge Situationskomik. Ein Paradebeispiel dafür, wie das Duo selbst ernste Themen mit Leichtigkeit und Humor verbinden konnte.

Afrika bietet die Kulisse für eines der charmantesten Abenteuer des Kult-Duos: In "Das Krokodil und sein Nilpferd" spielen Terence Hill und Bud Spencer die Vettern Slim und Tom, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während Slim als engagierter Tierschützer gegen Wilderer kämpft, verdient Tom sein Geld damit, Touristen durch die Savanne zu fahren. Die ständigen Streitereien der beiden sorgen bereits für reichlich Unterhaltung.

Als jedoch ein skrupelloser Geschäftsmann die einheimische Bevölkerung vertreiben und die Natur für seine eigenen Interessen ausbeuten will, ziehen sie an einem Strang. Der Film verbindet spektakuläre Tieraufnahmen mit klassischer Spencer-und-Hill-Komik und transportiert dabei sogar eine frühe Botschaft für Natur- und Artenschutz. Legendär sind die Prügelszenen, die hier besonders kreativ inszeniert wurden. Ein Fan-Favorit, der Abenteuer, Humor und Herz auf ideale Weise miteinander verbindet.

Dieser Film veränderte alles. Zwar hatten Bud Spencer und Terence Hill bereits zuvor gemeinsam vor der Kamera gestanden, doch erst "Die rechte und die linke Hand des Teufels" machte sie zu dem Duo, das Millionen Zuschauer lieben lernten. Hill spielt den lässigen Revolverhelden Trinità, Spencer dessen grimmigen Halbbruder Bambino. Gemeinsam geraten sie in einen Konflikt zwischen friedlichen Mormonen-Siedlern und einem machtgierigen Großgrundbesitzer.

Die Handlung dient dabei vor allem als Bühne für den neuen Stil des Duos: Statt düsterer Westernkost gibt es lockere Sprüche, skurrile Figuren und Prügeleien, die erstmals deutlich humorvoller inszeniert sind. Der Film wurde zum Überraschungserfolg und legte den Grundstein für eine der erfolgreichsten Filmreihen Europas.

Neben diesen Höhepunkten gibt es noch viele weitere Klassiker: "Vier Fäuste für ein Halleluja" parodiert das Western-Genre mit Nonnen und Banditen, "Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen" mischt Science-Fiction mit Prügelhumor, und "Zwei wie Pech und Schwefel" zeigt das Duo als ungleiche Brüder im Wilden Westen. Jeder dieser Filme hat seinen eigenen Charme und trägt zum Mythos bei. Bis heute werden die Abenteuer von Bud Spencer und Terence Hill immer wieder im Fernsehen wiederholt und begeistern neue Generationen.

Ihr unverwechselbarer Stil - die wuchtigen Ohrfeigen, die flotten Sprüche und die herzliche Freundschaft - bleibt unvergessen





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