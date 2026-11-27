Damit ihr Vice City in Grand Theft Auto 6 komplett genießen könnt, haben wir die nützlichsten Gadgets zusammengetragen. Von Soundbars über Headsets bis hin zu Gaming-Sesseln und Snackhaltern finden ihr hier Tipps, die das Spielerlebnis verbessern und zurzeit auch zum Black Friday günstiger sind.

GTA 6 wird bei Metacritic als eines der besten Spiele aller Zeiten geführt. Damit ihr Vice City komplett genießen könnt, haben wir hier alles zusammengetragen, was euch momentan nützlich ist.

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Explosionen, quietschende Reifen, das Radio im Auto: Der Sound gehört bei GTA 6 zum Erlebnis dazu. Die eingebauten Lautsprecher der meisten Fernseher stoßen dabei schnell an ihre Grenzen. Eine Soundbar, am besten mit Subwoofer, bringt die Action mit vollem Klang ins Wohnzimmer. Nicht allzu teuer, aber mit guten Kundenbewertungen ist die Poseidon M60 Boom von Ultimea:PS5 und Xbox unterstützen normale Bluetooth-Kopfhörer nicht direkt.