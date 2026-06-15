Die besten Kleidungstipps für Hitzewellen: So bleibt man cool

Bei Hitzewellen ist die richtige Kleidung entscheidend, um nicht zu überhitzen. Dieser Artikel gibt praktische Ratschläge zu Stoffen, Schnitten und Materialien, die im Sommer für angenehme Kühle sorgen. Erfahren Sie, warum helle und dunkle Farben jeweils Vor- und Nachteile haben, welche Naturfasern atmungsaktiv sind und wie der Schnitt die Luftzirkulation unterstützt. Auch für Kinder und die Wahl von Schuhen werden nützliche Tipps gegeben.

Sommer , Sonne, Hitzewelle ! Während wir uns im Winter nach den warmen Sommer tagen sehnen, können die immer häufigeren Hitzewelle n mit der Zeit äußerst intensiv werden und für ordentlich Schweißperlen sorgen.

Zum Glück kann hier die passende Kleidung Abhilfe schaffen. BILD stellt Ihnen die besten Kleidungstipps rund um Stoffe, Schnitte und Co. für hitzige Sommertage vor.zu tragen. Dieser Rat ist aber nur teilweise sinnvoll: Dunkle Stoffe schützen tendenziell besser vor UV-Strahlung, da sie einen größeren Teil der Sonnenstrahlung absorbieren, sodass weniger UV-Strahlen die Haut erreichen. Gleichzeitig heizen sich aus diesem Grund schwarze und andere dunkle Kleidungsstücke in der Sonne stärker auf als helle Farben.

So schön das neue Sommerkleid auch sein mag - ist es aus einem unpassenden Material, kommt man trotz eines luftigen Schnitts schnell ins Schwitzen. Besonders die Zusammensetzung der Stoffe spielt dabei eine entscheidende Rolle. Während Naturmaterialien wie Leinen und Baumwolle Feuchtigkeit aufnehmen und eine eher kühlende Wirkung besitzen, sind Chemiefasern wie Polyester oder Fleece weniger atmungsaktiv. Damit die eine oder andere sanfte Brise auch tatsächlich für Abkühlung sorgt, ist es wichtig, bei der Kleiderwahl auf den passenden Schnitt zu achten.

Hier sollten Sie zu lockeren Passformen greifen und auf eng anliegende Hosen und Shirts verzichten. So kann die Luft besser zirkulieren und für Erfrischung sorgen. Vor allem luftige Röcke, Kleider und Blusen sowie weite Hosen, Shirts und Hemden sind die ideale Wahl für heiße Sommertage. Auch an den Füßen kann es im Sommer schnell zu einem Hitzestau kommen.

Deshalb sollten hier ebenfalls atmungsaktive Varianten wie Sandalen gewählt werden. So lassen sich übermäßiges Schwitzen und unangenehme Gerüche an Füßen und Schuhen vermeiden. An lauen Sommerabenden können Sie aber wieder guten Gewissens zu geschlossenen Schuhen wieKinderhaut ist besonders empfindlich gegenüber der intensiven UV- und Sonneneinstrahlung im Sommer. Daher sollten Sie bei Kindern besonders auf geeignete Kleidung achten.

Für einen umfassenden Schutz vor UV-Strahlung reicht jedoch richtige Kleidung allein nicht aus: Zusätzlich sollte man zu





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