Die besten Turnschuhe für das Fitnessstudio

Dieser Artikel untersucht die Eigenschaften von Turnschuhen für verschiedene Fitnessaktivitäten und stellt empfehlenswerte Modelle vor.

Turnschuhe sind das Herzstück jeder Fitness ausstattung. Ob beim Cardio - oder Krafttraining , die richtigen Schuhe können den Unterschied machen. Wir stellen Modelle für unterschiedliche Einsatzbereiche im Fitness studio vor. Im Fitness studio gehören die richtigen Turnschuhe ebenso an den Fuß wie beim Lauftraining – sie sind entscheidend nicht nur für das Wohlbefinden, sondern auch für die Performance. Denn sie bieten den notwendigen Halt sowie Komfort und schützen daneben auch vor Verletzungen.

Aber welche Turnschuhe sind für Cardio-Einheiten und das tägliche Krafttraining geeignet? Wir stellen ein paar Modelle vor und zeigen, was sie mitbringen sollten, um uns beim Erreichen unserer Fitnessziele zu unterstützen.An unsere Turnschuhe für Trainingseinheiten im Fitnessstudio sollten wir ein paar Anforderungen stellen. Funktionalität spielt eine entscheidende Rolle. Dabei macht es einen Unterschied, ob Cardio oder Krafttraining im Fokus stehen. Ein paar grundlegende Basics sollte aber jeder Schuh fürs Fitnessstudio mitbringen: Atmungsaktivität, eine eher flache Sohle mit genügend Grip sowie einen guten Halt. Neben Turnschuhen für bestimmte Trainingsformen gibt es auch sogenannte Crosstraining-Schuhe, die als Begleiter für tägliche Workouts gelten.Beim Krafttraining sollte der Körper von den Füßen her optimal unterstützt werden, ein sicherer und fester Stand ist das A und O. Darum haben Turnschuhe fürs Krafttraining oft eine flache Sohle sowie einen etwas verbreiterten Zehenbereich. Zusammen mit der rutschfesten Gummisohle ist so eine möglichst gute Gewichtsverteilung sowie ein fester Stand gewährleistet. Wenn es um Sportschuhe im Fitnessbereich geht, ist der Name Adidas nicht fern. Bei dem bekannten Sportartikelhersteller gibt es eine Bandbreite an Modellen für Fitness-Workouts im Studio. Wer eine Mischung aus Krafttraining und Cardio-Einheiten absolvieren möchte, ist mit dem Dropset 3 gut beraten, denn er bietet laut Hersteller sowohl einen stabilen Fersenbereich als auch eine flexible Zehenpartie.Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.Wer regelmäßig bei intensiven Cardio-Workouts schwitzen möchte, sollte auf einen Schuh setzen, der besonders flexibel ist und Bewegungen in alle Richtungen ermöglicht. Gerade für Workouts mit Indoor-Cycling-Einheiten sind eher feste Sohlen von Vorteil, um die Kraftübertragung von den Beinen auf die Pedale zu optimieren. Auch die Nano-Court-Sneaker von Reebok sind laut Hersteller für Cross-Trainingseinheiten sowie intensive Workouts gemacht. Der Schuh verfügt über eine leichte Dämpfung und ist dabei dennoch besonders stabil, um HIIT-Trainings ebenso zu absolvieren wie Kraftübungen und Cardio-Einheiten. Kommen beim Krafttraining häufig besonders schwere Gewichte ins Spiel, sollte die Sohle entsprechend robust und steif sein. Um mehr Stabilität beim Heben zu gewährleisten, ist ein erhöhter Fersenbereich von Vorteil. Eine Dämpfung ist hier dagegen kaum vonnöten. Flache Sohlen mit gutem Grip sind ein Muss. Allerdings müssen spezielle Gewichtheber-Schuhe nur dann zum Einsatz kommen, wenn wirklich mit schweren Gewichten hantiert wird. Sind Übungen mit Gewichten dagegen nur ab und zu Bestandteil des Workouts, genügen auch hier wieder Allrounder für das Fitnessstudio, wie der Everyset von Adidas, der mit seiner haltgebenden Zwischensohle für das Cardio-Training ebenso geeignet ist wie fürs Gewichtheben. Turnschuhe für Fitnesstrainings sollten über verschiedene Eigenschaften verfügen, die sowohl beim Cardio als auch beim Krafttraining von Bedeutung sind. Sie unterscheiden sich wesentlich von Laufschuhen, denn wo diese vor allem vorwärts gerichtete Bewegungen unterstützen, sind Fitnessschuhe auch für seitliche und sogar Aufwärts-Bewegungen konzipiert. Sowohl die Dämpfung als auch der Höhenunterschied zwischen Ferse und Fußballen ist beim Turnschuh geringer, damit sitzt er stabiler am Fuß und schützt bei abrupten Richtungswechseln vor Verletzungen. Darauf sollte beim Kauf von Turnschuhen für das Fitnessstudio geachtet werden:– sie gewährt Halt und Stabilität in alle Richtungen. All das bringen die Nike Air Zoom TR 1 Fitnessschuhe laut Hersteller mit und sind damit ebenfalls für verschiedene Gym-Aktivitäten geeignet. Wenn es um Turnschuhe für das Fitnessstudio geht, kommen Sportler um ein paar typische Namen kaum herum. Dabei stehen Adidas, Reebok und Nike mit einem großen Angebot ganz vorn, aber auch Hersteller wie Asics oder Saucony bieten einige Turnschuhe an, die sich im Gym beim Krafttraining ebenso bewähren, wie beim Cardio-Workout. Es lohnt sich, die verschiedenen Modelle und deren Eigenschaften zu vergleichen, um die passende Marke für den individuellen Trainingsbedarf zu wähle





