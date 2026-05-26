Die Bildungsministerin sieht große Fortschritte bei der Bildung und hält die Verbesserung für möglich.

Die Bundesbildungsministerin Karin Prien betont, dass Bildungschancen in Deutschland von Bildung und Einkommen der Eltern abhängen. Sie sieht große Fortschritte bei der Bildung und hält die Verbesserung für möglich, wenn man die Ressourcen gezielt auf bestimmte Ziele konzentriert. Der Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks zeigt, was die Betroffenen vom Bildungssystem wünschen.

Die Bildung sministerin sieht große Fortschritte bei der Bildung und hält die Verbesserung für möglich, wenn man die Ressourcen gezielt auf bestimmte Ziele konzentriert. Sie betont, dass Bildung schancen in Deutschland von Bildung und Einkommen der Eltern abhängen.

Der Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks zeigt, was die Betroffenen vom Bildungssystem wünschen. Als besonders wichtig nennt sie das Kita-Angebot, den Ausbau der Ganztagsbetreuung und die Qualität der Betreuung. Sie betont, dass Bildung das Leben selbstbestimmter Menschen ermöglicht, die Fachkräftemangel ausgleichen kann, die Demokratie sichern und die Wirtschaft stärken





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