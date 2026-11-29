Bei den bisher erschienenen Trailern zu „Avengers: Doomsday“ brauchte man keine Angst zu haben, dass sie zu viel über den Film verraten. Doch bei einer neuen Vorschau, die Marvel nun veröffentlicht hat, ist das anders...

Die bisherigen Trailer zeigen nur einen Teil von"Avengers: Doomsday" – doch diese neue Vorschau verrät, wer am Ende gegen Doom kämpft! Die bisherigen Trailer zeigen nur einen Teil von"Avengers: Doomsday" – doch diese neue Vorschau verrät, wer am Ende gegen Doom kämpft!

Bei den bisher erschienenen Trailern zu „Avengers: Doomsday“ brauchte man keine Angst zu haben, dass sie zu viel über den Film verraten. Doch bei einer neuen Vorschau, die Marvel nun veröffentlicht hat, ist das anders...

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“ hat bei vielen Fans nostalgische Gefühle geweckt, schließlich werden hier ganz bewusst Erinnerungen an die ersten sechs Avengers heraufbeschworen. Doch damit nicht genug: Nachdem lange Zeit die Skepsis gegenüber „Doomsday“ zu überwiegen schien, nehme ich jetzt eine zunehmende Vorfreude in Fankreisen wahr. Und ich fühle mich auch noch aus einem anderen Grund an Marvel-Filme aus vergangenen Zeiten erinnert: Endlich kann ich wieder jeden Trailer und jeden Schnipsel Bildmaterial unter die Lupe nehmen!