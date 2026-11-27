Radiergummi ist nur etwas zum Entfernen von Bleistift-Farbe? Von wegen! So genial kannst du die blaue Seite des Radierers außerdem nutzen.

Radiergummi ist nur etwas zum Entfernen von Bleistift-Farbe? Von wegen! So genial kannst du die blaue Seite des Radierers außerdem nutzen. So ging es mir neulich, als ich mir den Radiergummi auf meinem Schreibtisch angeschaut habe.

Warum hat der eigentlich eine blaue Seite? Ich komme doch in der Praxis wunderbar aus mit der roten, weicheren Seite des Ratzefummels . In der Tat! Meine Freundin – Grundschullehrerin – erklärte mir, dass man mit der blauen Seite Tinte wegradieren könne.besteht aus einer weicheren und einer raueren Seite.

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Dabei fügen die Hersteller bei der Produktion Quarzmehl hinzu, um den Kautschuk oder Kunststoff zu verhärten und den blauen Teil herzustellen. Beim Praxistest selbst hatte ich es dann Schwarz auf Weiß: Tinte lässt sich mit Hilfe eines Radierers entfernen. Aber: Vorsicht ist geboten, denn schnell passiert es, dass ein Loch im Papier zu sehen ist. Der Radiergummi löst nämlich nicht die Tinte vom Blatt, sondern trägt dabei die ersten Schichten des Papiers ab.