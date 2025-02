Die Börse: Ein Geflecht aus Narrativen und Trends

Dieser Artikel beleuchtet aktuelle Trends an der Börse und die Strategien, die Anleger dabei verfolgen. Von der zunehmen Bedeutung von künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeit bis hin zur wachsenden Nachfrage nach Verteidigung und den Auswirkungen der Zinsentwicklung werden verschiedene Themengebiete beleuchtet. Der Artikel hebt die Rolle von Vermögensverwaltern hervor, die in diesem komplexen Umfeld die Spreu vom Weizen trennen müssen.

Immer mehr Unternehmensleiter versuchen auf Investorenkonferenzen Analysten davon zu überzeugen, dass ihre Unternehmen zu aktuellen Trendthemen passen. Künstliche Intelligenz ist zu einem zentralen Thema geworden und Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in Investorenpräsentationen und Jahresabschlüssen. Stromerzeuger und Versorger profitieren von beiden Entwicklungen.

Einerseits durch den Ausbau erneuerbarer Energien, andererseits durch den zunehmendem Strombedarf in Datenzentren, die große Datenmengen verarbeiten. Nicht nur die Versorger profitieren, auch Unternehmen wie Siemens, Schneider Electric und Prysmian, die für den Ausbau von Stromleitungen beauftragt werden.\Das nächste Thema, Quantencomputer, steht bereits vor der Tür. Allerdings sind die beteiligten Unternehmen von einer Marktreife wohl noch weit entfernt, sodass sich nur hartgesottene Spekulanten dem Thema annehmen. Unternehmen wie IonQ, Rigetti oder Quantum Computing handeln aktiv. Ein weiteres Thema, das an der Börse großen Zuspruchs erfreut, ist Verteidigung. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Notwendigkeit einer robusten Verteidigung in Europa wieder auf die Agenda gebracht. Trotz Bestrebungen einen Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine zu schließen, bleiben Unternehmen aus dem Verteidigungssektor, wie Rheinmetall, an der Börse auf Höchstkursen. Dies ist wohl eine Folge der Forderung der US-Administration, von den Europäern einen fairen Anteil an den Rüstungsausgaben im Nato-Bündnis zu tragen. \Im Fokus der Börsianer steht auch die Zinsentwicklung. Steigende Zinsen werden durch Bankaktien honoriert, bei fallenden Zinsen greifen die Börsianer zu Wohnimmobilienunternehmen. Wohnimmobilienunternehmen sind Aktien, deren Bilanzen im Regelfall mit recht hohen Verbindlichkeiten ausgestattet sind. Ein kleinerer Trend nimmt man aktuell wahr bei Deregulierungstendenzen. Paradebeispiel ist Argentinien unter Milei. Die Börsenkurse explodieren regelrecht. Allerdings immer noch bei sehr niedrigen Marktkapitalisierungen. Die Börse bleibt ein Geflecht aus Narrativen, teils unterlegt mit Bewertungen, die als Unterstützung gelten. Dem ist jedoch nicht immer so. Aufgabe solider Vermögensverwalter ist es, hier die Spreu vom Weizen zu trennen.





