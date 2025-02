Die Börse in einer neuen Phase: FUD statt FOMO

Anleger reagieren mit Angst, Unsicherheit und Zweifel auf die zunehmende Unsicherheit an den Märkten und die Handelspolitik der USA.

Nach zwei Jahren des Aufschwungs scheint sich die Börse in eine neue Phase zu begeben. Passend dazu gibt es eine neue Abkürzung, die die aktuelle Situation präzisiert: Aus „ FOMO “, der Angst etwas zu verpassen, wurde „ FUD “, die Angst , Unsicherheit und Zweifel . Anleger werden vorsichtiger, denn viele Ankündigungen von Präsident Trump, die ursprünglich als Wahlkampfgetöse galten, erweisen sich als ernst gemeint.

Fast täglich gibt es neue Initiativen aus dem Weißen Haus, die die Welt in Aufregung und Hektik versetzen. Besonders bei den Zöllen scheinen viele Anleger Trump falsch eingeschätzt zu haben. Sie werden nicht nur als Druckmittel für Verhandlungen eingesetzt, sondern auch ohne große Vorwarnung und mit sofortiger Wirkung verhängt. Die Euphorie der vergangenen Jahre wird daher von Unsicherheit und verstärkter Risikoabneigung abgelöst. Investoren stellen sich nun mehrere Fragen: Wie wirken sich die Zölle auf Gewinne und Wachstum aus? Doch nicht nur die Handelspolitik beschäftigt die Anleger: Werden sich die Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) tatsächlich lohnen oder zeigt DeepSeek, dass es auch andere Wege gibt? Die Stimmung an der Börse ist entsprechend angeschlagen. Natürlich haben die Börsianer dafür auch schon ein passendes Akronym gefunden. Dominierte die vergangenen zwei Jahre die FOMO, die „Fear of missing out“, und trieb die Kurse, weil die Anleger nichts verpassen wollten, ist jetzt FUD angesagt: Fear, Uncertainty, Doubt; Angst, Unsicherheit, Zweifel. Zwar hat es (noch) keinen heftigen Einbruch gegeben. Aber die Rekordjagd ist erstmal vorbei. Seit gut zwei Wochen bewegt sich der S&P 500 seitwärts, ähnlich sieht es mit dem MSCI World aus. Das Edelmetall Gold gilt als sicherer Hafen und profitiert daher von den Unsicherheiten um die weitere Wirtschafts- und Handelspolitik der USA. Nach einem Anstieg in Höhe von fast 30 Prozent im vergangenen Jahr hat Gold 2023 bereits neue Rekordstände erreicht. Anfang der Woche stieg der Preis bis auf fast 2942 Dollar je Feinunze, seit Jahresanfang liegt das Plus bei knapp zehn Prozent. Die nächste symbolisch wichtige Höchstmarke ist mit 3000 Dollar nicht mehr weit. Die Citigroup erklärte letzte Woche, sie erwarte, dass Gold dieses Niveau innerhalb von drei Monaten erreichen werde, da geopolitische Spannungen und Handelskriege die Nachfrage ankurbeln. Global Market Strategist Yuxuan Tang von der JP Morgan Private Bank setzt ein Jahresendziel von 3150 Dollar pro Unze. Bis die Börse ein klareres Bild hat, dürfte es daher volatil bleiben. Die heftigen Kurs-Reaktionen auf das chinesische KI-Modell DeepSeek und die Ankündigung von Zöllen gegen Mexiko und Kanada zeigen, dass die Anleger einen nervösen Finger haben. Es wird zuerst verkauft – und dann analysiert. Dieses Muster dürfte sich fortsetzen. Investieren wird also etwas nervenaufreibender, auf der anderen Seite sind solche Kursrücksetzer eine gute Nachkauf-Gelegenheit für langfristig orientierte Anleger.





