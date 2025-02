Die BR24 Wahlarena vor der Bundestagswahl

In der ersten BR24 Wahlarena vor der Bundestagswahl aus Würzburg diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Klaus Ernst (BSW), Ates Gürpinar (Die Linke) und Stephan Protschka (AfD) über die wichtigsten Themen der Bundestagswahl.

Deutschland steht vor einer wichtigen Wahl. Nach knapp drei Jahren im Amt ist die Ampel- Regierung gescheitert und die Bürger werden am 23. Februar 2023 gefragt, wen sie in Zukunft als Regierung an die Macht bringen möchten. Die Zukunft der deutschen Politik hängt an diesem Tag vom Ergebnis ab.

Wird sich die Union mit Friedrich Merz an die Spitze des Landes setzen? Oder wird Olaf Scholz und die SPD noch einmal einen entscheidenden Stimmgewinn erzielen? Kann die AfD als zweitstärkste Kraft durchbrechen? Können sich die Grünen an ihrer bisherigen Position behaupten? Welche Parteien schaffen den Einzug in den Deutschen Bundestag? Die Vorhersagen für die Regierungsbildung sind unklar. Läuft es erneut auf eine Koalition aus drei Partnern hinaus? Oder reicht es für ein Zweierbündnis? Die aktuelle wirtschaftliche Lage beschäftigt viele Bürger. Doch auch Themen wie Migration, soziale Gerechtigkeit und das Klima spielen eine wichtige Rolle. Der Krieg in der Ukraine, die Spannungen im Nahen Osten und die Pläne des neuen US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump beschäftigen die Menschen. Wie geht die künftige Bundesregierung damit um? Welche Antworten haben die Parteien auf die Fragen der Bürger? Was erwarten sich die Menschen in Bayern von der Politik? In der ersten BR24 Wahlarena vor der Bundestagswahl aus Würzburg diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit folgenden politischen Vertreter*innen: Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Klaus Ernst (BSW), Ates Gürpinar (Die Linke) und Stephan Protschka (AfD). BR-Chefredakteur Christian Nitsche moderiert die Live-Sendung zusammen mit Franziska Eder. Julia Brestrich kümmert sich um die Zuschauerfragen, die online und über die sozialen Netzwerke gestellt werden. Ihre Meinung ist gefragt, auf allen Kanälen! Schreiben Sie uns Ihre Fragen, Forderungen, Wünsche und Beschwerden zum Thema. Hier auf unserer Homepage, als E-Mail an [email protected] oder diskutieren Sie mit in den sozialen Medien. 'Hier ist Bayern': Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach





