Der mit dem Women's Prize for Fiction ausgezeichnete Roman von Mary Beth Keene, dessen Taschenbuchausgabe nun erscheint, erzählt die bewegende Geschichte der 73-jährigen Sybil van Antwerp. Das literarische Debüt der US-Amerikanerin beschreibt eine kluge, aber verschlossene Frau, die durch Briefe ihre Gefühle ausdrückt, während sie im echten Leben Distanz wahrt. Ein globaler Bestseller, der Leser von der ersten Seite an in seinen Bann zieht.

Ein berührendes Meisterwerk erobert die internationalen Bestseller-Listen: Warum der Roman „ Die Briefeschreiberin “ das absolute Must-Read des Jahres 2026 ist. , die einen bereits nach der ersten Seite tief berühren und fesseln, sodass man sie gar nicht mehr aus der Hand legen möchte.

Ein solches Meisterwerk ist. Nachdem das Buch international als Geheimtipp gehandelt und mit dem „Women’s Prize for Fiction„ ausgezeichnet wurde, erscheint es nun im Taschenbuchformat. Doch worum geht es genau im literarischen Debüt der US-amerikanischen Schriftstellerin?sucht, kommt an diesem Buch aus dem Jahr 2026 nicht vorbei. Im Mittelpunkt steht die 73-jährige Sybil van Antwerp, eine ebenso kluge wie schlagfertige Frau.

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Jeden Morgen schreibt die ehemalige Rechtsanwältin– an ihre Nachbarn, ihre Kinder, ihren Bruder und ihre Lieblingsautoren. In ihnen hält sie schonungslos fest, was sie gerade bewegt. Doch so offen sie auf dem Papier wirkt, so verschlossen ist sie im echten Leben. Seit Jahrzehnten hält Sybil die Menschen, die sie liebt, auf Distanz.

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Hinter ihrer resoluten Fassade verbirgt sich eine einsame, verletzliche Frau, die sich selbst nicht vergeben kann. Es gibt nämlich diesen einen Brief, an dem sie seit Jahren arbeitet, aber nie abschickt. Erst als eine unerwartete Nachricht aus ihrer Vergangenheit sie einholt, wird Sybil gezwungen, sichDas Buch, das sich nach einem etwas langsamen Start zu einem weltweiten Riesenerfolg entwickelte und