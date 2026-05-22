Die britische Polizei hat den Ermittlungen des Vorfreitags-Verfahrens, bekannt als Operation Paget, zugenehm, weitere Vorwürfe anzutreten und möglicherweise eine Frau für Sex mit Andrew Mountbatten-Windsor (66) nach Großbritannien geschickt zu haben. Material aus der Londoner Wohnung des ehemaligen Duke of York und einem Anwesen in Norfolk wurde sichergestellt. Die Ermittler suchen nun nach weiteren möglichen Opfern und hoffen, dass Zeugen bereits sprechen.

Die britische Polizei hat den langjährigen britischen Staatsbürger Andrew Mountbatten-Windsor für mutmaßliche sexuelle Taten und Amtsvergehen gesucht, nachdem sie feststellte, dass er Staatsgeheimnisse an den verurteilten Jeffrey Epstein weitergegeben haben sollte.

Die Ermittler wurden zum Weitermachen der Ermittlungen, die nach Festnahmen im Februar begonnen haben, aufgerufen, und ermittelten „mehrere Ermittlungsansätze``, einschließlich sexuellen Missdrehens und Korruption. Material wurde aussweise in seiner früheren Residenz Royal Lodge in Windsor und seinem Anwesen Sandringham sichergestellt, das derzeit ausgewertet wird. Die Polizei sucht auch nach Hinweisen darauf, dass Epstein eine Frau 2010 für Sex mit Mountbatten nach Großbritannien schickte. Studenten gegen Missbrauch und Einmischung von Prince Andrew - Newsbericht - EU-Parlamen





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