Mit einer Breite von drei Metern entspricht die neue Stahlbrücke den rechtlichen Anforderungen. Auch die Anschlüsse auf beiden Seiten des Bachs werden für Radfahrer und Fußgänger besser. Gepflastert wird im Frühjahr.

Freuen sich, dass die neue Geh- und Radwegbrücke über den Allachbach bei der Michaelskirche vor Weihnachten noch begehbar sein wird : Tiefbauamtsleiterin Cristina Pop, Frank Hornberger von der Baufirma Streicher, Oberbürgermeister Markus Pannermayr, Planer Erich Seitz, Wolfgang Kinateder von der Baufirma Streicher, Bert Plank vom Tiefbauamt und stellvertretender Tiefbauamtsleiter Klaus Reisinger.

In den vergangenen Tagen haben die Mitarbeiter der Baufirma Streicher den massiven Unterbau für die neue Geh- und Radwegbrücke über den Allachbach auf Höhe der Pfarrkirche St. Michael errichtet. Bei mein idowa folgen Sie Orten, Themen und Autoren.

Advertisement

Advertisement

Zudem können Sie Artikel auf einer Merkliste speichern. Um mein idowa nutzen zu können, stimmen Sie bitte der Datenspeicherung zu. Wir erheben keine personalisierten Daten, die Sie nicht aktiv mit uns teilen. Sie können sich Artikel von idowa in der Google-Suche nun bevorzugt anzeigen lassen. Mehr Informationen zur kostenlosen Google-Funktion finden Sie auf