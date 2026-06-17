Die Chance der Mammut‑WM: Warum mehr Teams meine Begeisterung steigern

Eine persönliche Reflexion über die Erhöhung der Teilnehmerzahl der FIFA‑WM 2026 auf 48 Mannschaften, die damit verbundene Freude an kleinen Nationen wie Kap Verde und Curaçao, und die Hoffnung auf zukünftige Erweiterungen.

Mehr als nur ein Eröffnungsrezept für Vanilleeis und Schokolade - die Idee, dass alles größere besser sein muss, bildet mein neues Motto für die kommende FIFA‑Mammut‑WM 2026.

In dieser Welt des Herzens und der Freude hinterlässt jedes kleine Tor einen Augenblick, der mehr ist als nur ein Spiel. Ich habe mich neu in meinen Sport verliebt und bin auf die unzähligen exotischen Mannschaften gestolpert, die nun in das Turnier einziehen: Kap Verde, Katar, Jordanien und Curaçao. Diese Länder öffnen ein neues Fenster zu den versteckten Schätzen der Fußballwelt und lassen uns daran denken, warum wir Fußball spielen: Freude teilen durch den schönsten Sport der Welt.

Die Entscheidung der FIFA, die Weltmeisterschaft auf 48 Mannschaften zu erweitern, hat das Turnier auf ein neues Level gehoben. Mehr Spiele bedeuten mehr Chancen für jene, die bislang im Schatten großer Giganten standen. Ich habe erst zögerlich gefragt: Warum das? Doch das neue Format trägt dem Bedarf der heutigen Zeit Rechnung, in der Vielfalt und Inklusion einen Kernbegriff bilden.

Für mich sind die kleinen Teams die wahren Giganten - sie zeigen Kraft, Leidenschaft und einen unvergleichlichen Teamgeist. Ich habe mich beim 1:1 von Katar gegen die Schweiz jubelnd vom Sofa aufgesprungen, ich bin mit dem Jubel von Kap Verde mitgefiebert und die Verlängerung für Curaçao im Spiel gegen Deutschland hat mich mit verwirrender Begeisterung gefüllt.

Die Bilder auf dem Bildschirm zeigen nicht nur die Spieler, sondern die ganze Gemeinschaft: Tränen der Freude, freudige Schreie, friedliche Leidenschaft und das gemeinsame Jubeln - alles schafft die Atmosphäre der Mammut‑WM. Stell dir vor, wenn die FIFA das Turnier in Zukunft auf 64 oder sogar 128 Teams ausdehnt: Ich werde zum Fernseher greifen und die Spiele dieser kleinen Nationen mit den Begeisterungen ihrer Fans feiern.

Jede weitere Mannschaft verdankt sich das Recht, ihr Talent der Welt zu zeigen, und jedes Tor trägt den Namen ihres Volkes. Meine Hoffnung ist, dass wir die von der FIFA eingeführte Größe als Chance nutzen, die Vielfalt des Fußballs zu feiern. Gebt uns mehr davon - mehr kleine Teams, mehr Begeisterung, mehr Freude am Spiel.

Die Veränderung bringt neue Energie in die WM-Szene und erinnert uns daran, dass Größe nicht nur in der Anzahl der Mannschaften oder der Höhe des Geldes gemessen wird. Es geht um Herzen, um die Freude, gemeinsam ein Spiel zu erleben, und um die Hoffnung, dass jeder Teilnehmer, groß oder klein, auf dem globalen Spielfeld einen Platz verdient hat





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA WM 48 Teams Unterdog Kap Verde Katar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Botox ist die modernere gute Hautcreme“: Warum die Rapperin Ikkimel damit recht hatIkkimels Botox-Aussage hat für gewaltige Empörung gesorgt. Doch wer die Rapperin dafür kritisiert, verkennt den wahren Schuldigen: unseren Jugendwahn.

Read more »

Die perfekte Ausrede: Warum wir die Schuld so gern auf KI schiebenOb Jobabbau oder Softwarefehler: Gerne machen wir Algorithmen zum Sündenbock. Doch hinter jeder Entscheidung steht am Ende ein Mensch.

Read more »

Harry Potter: Die HBO-Serie castet endlich die Figur, die in den Filmen komplett ignoriert wurdePeeves der Poltergeist macht bald wieder Hogwarts unsicher! HBO hat für die Rolle in der neuen Serie einen weiteren Shaun-of-the-Dead-Darsteller...

Read more »

SAMP/T NG: Warum die Schweiz und 14 Staaten die Patriot-Alternative prüfenWeil US-Lieferungen für das Patriot-System bis in die 2030er-Jahre stocken, weichen europäische Staaten auf das neue SAMP/T NG aus.

Read more »