Die Chance für ein Umdenken im Football Manager

Der Football Manager 25 wird nicht mehr fertiggestellt. Der Autor sieht in dieser Entscheidung eine Chance für ein grundsätzliches Umdenken im Sportspielgenre.

Sports Interactive hat Anfang Februar mit einer Hiobsbotschaft für Fußballfans den Football Manager 25 ausgesetzt. Obwohl die Veröffentlichung bereits mehrfach verschoben wurde und die Entwickler mehrfach versicherten, dass ein Release kommen wird, wird der Titel nun nicht mehr fertiggestellt. Mein erste Reaktion war negativ, aber recht schnell stellte sich Optimismus ein.

Denn eigentlich sehe ich in dem Entwicklungsende eine Chance auf ein grundsätzliches Umdenken – nicht nur für Sports Interactive, sondern auch für alle anderen Entwickler von Sportspielen. Als glühender Fan des VfB Stuttgart habe ich den Football Manager jahrelang als sicheren und behaglichen Zufluchtsort genutzt, wann immer sich der Verein mit dem Brustring durch absolute Grottenkicks in die zweite Liga geschossen hat. Das Entwicklungsaus für FM25 finde ich okay – aber nicht nur, weil es mit dem VfB seit dem letzten FM-Teil wieder bergauf geht. Wenn ich in einer Partie im Football Manager in Rückstand gerate und sehe, wie träge sich meine Mannschaft bewegt, hole ich ein altbewährtes Mittel heraus: die Verbalpeitsche. Doch auch wenn ich versuche, meine Mannschaft zu motivieren, spüre ich oft ein Limit. Die Reaktionen sind eindimensional, die KI wirkt starr und unsouverän. Das ist im Grunde das Problem, das das Football Manager Franchise seit Jahren begleitet: Es ist wie ein teures Spielzeug, das verspricht, die Welt des Fußballs zu simulieren, aber nie ganz die Tiefe und Komplexität erreicht, die man sich wünscht





