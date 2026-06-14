Die Cité Radieuse in Marseille: Le Corbusiers visionäre Wohnmaschine

Die Cité Radieuse in Marseille, erbaut 1952 von Le Corbusier, ist ein Prototyp seiner Wohnmaschinen. Mit 337 Wohnungen, Geschäften und Gemeinschaftsflächen auf Stelzen ruhend, verbindet sie Funktionalität mit Gemeinschaftsgeist. Heute UNESCO-Welterbe, fasziniert sie als Denkmal der Moderne.

Wer durch Marseille fährt und plötzlich vor einem riesigen Betonklotz steht, ahnt schnell: Das ist kein gewöhnlicher Wohnblock. In der Cité Radieuse verwirklichte der schweizerisch-französische Architekt Le Corbusier 1952 seine Idee einer neuen Art zu wohnen.

Mit 337 Wohnungen, Geschäften und Gemeinschaftsflächen unter einem Dach gilt die Anlage als Prototyp seiner berühmten Wohnmaschinen. Insgesamt entstanden fünf dieser Gebäude, darunter auch eines in Berlin. Marseille blieb jedoch das Vorbild, an dem die Vision erstmals Realität wurde. Die Bewohner gaben dem Bau früh den Spitznamen La Maison du Fada - das Haus des Verrückten.

Weniger bekannt ist L'éléphant sur pilotis, also Der Elefant auf Stelzen. Der gewaltige Baukörper ruht auf massiven Betonpfeilern. Diese sogenannten Pilotis heben das Gebäude vom Boden ab und schaffen darunter Freiraum. Trotz seiner Größe wirkt der Komplex dadurch überraschend leicht.

Für die einen ein Meisterwerk, für die anderen ein kühler Betonblock. Viele Bewohner schätzen jedoch die besondere Atmosphäre und das Leben in einem Denkmal. Le Corbusiers Konzept zeigt sich besonders in den Wohnungen. Jede Einheit reicht von der Ost- bis zur Westseite des Gebäudes.

Dadurch fällt morgens und abends Sonnenlicht in die Räume. Die Wohnungen sind über zwei Ebenen angelegt und erstrecken sich über die gesamte Gebäudebreite. Besucher können das Haus nach einem Eintrag ins Gästebuch erkunden. In der Rue Intérieure befinden sich heute unter anderem ein Buchladen, eine Galerie, ein Tee-Salon und ein Café.

Die Fassade und wesentliche Baumerkmale müssen deshalb erhalten bleiben. Besonders eindrucksvoll ist das Flachdach. Le Corbusier plante es als gemeinsamen Lebensraum mit Spielbereichen, Laufbahn, Amphitheater und Aufenthaltsflächen. Die Cité Radieuse entstand als Antwort auf die Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg.

Mit ihrem Mix aus Wohnen, Gemeinschaft und Funktionalität gilt sie bis heute als eines der bekanntesten Wohnhäuser des 20. Jahrhunderts und wurde sogar Teil des Unesco-Welterbes. Die Cité Radieuse ist mehr als nur ein Wohnhaus; sie verkörpert eine ganze Philosophie. Le Corbusier, der mit bürgerlichem Namen Charles-Édouard Jeanneret-Gris hieß, entwickelte das Konzept der Unité d'Habitation, das auf den fünf Punkten einer neuen Architektur basierte: Pilotis, Dachgarten, freier Grundriss, horizontales Fensterband und freie Fassade.

In Marseille setzte er diese Prinzipien erstmals in großem Maßstab um. Das Gebäude ist 137 Meter lang, 56 Meter hoch und 24 Meter breit. Es beherbergt nicht nur Wohnungen, sondern auch ein Hotel, ein Restaurant und eine Schule. Die Inneneinrichtung vieler Wohnungen wurde von Le Corbusier selbst entworfen, mit eingebauten Möbeln und Schränken, die den Platz optimal nutzen.

Trotz anfänglicher Skepsis entwickelte sich die Cité Radieuse zu einem begehrten Wohnort. Heute leben dort Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten und Nationen, die die Gemeinschaft und die zentrale Lage schätzen. Das Gebäude ist ein lebendiges Museum der Moderne und zieht jährlich Tausende von Architekturinteressierten an. Die Sanierung in den 2000er Jahren stellte sicher, dass die Bausubstanz erhalten bleibt, während die Wohnungen den heutigen Komfortstandards entsprechen. So bleibt Le Corbusiers Vision auch im 21. Jahrhundert relevant





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