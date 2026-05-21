Die Cleveland Cavaliers erlebten einen von den schlimmsten Kollappen der Playoff-Geschichte

Die Cleveland Cavaliers, die bereits eine 22-Punkte-Führung innehielten, versagten in einem unglaublichen Fourth Quarter

Die Cleveland Cavaliers nahmen in Spiel 1 gegen die Knicks lange fast alles richtig – ehe sie einen der schlimmsten Kollapse der Playoff-Geschichte erlebten. Wie konnte so schnell so viel schiefgehen?

Und was hat der Einbruch für den Rest der Serie zu bedeuten? Wie soll man einen Kollaps erklären, den es in der Form in all den Jahren zuvor erst einmal gegeben hat? Ein 22-Punkte-Vorsprung, der sich binnen sieben Minuten in Luft auflöste? Viele Faktoren führten zu diesem Einbruch, Pech war sicherlich nicht der größte.

Atkinson selbst traf im Schlussviertel eine ganze Reihe an Entscheidungen und Nicht-Entscheidungen, die sein Team in gewisser Weise sabotierten. Das Team wiederum bekleckerte sich ebenso nicht mit Ruhm, gab sich seinen problematischsten Tendenzen hin, verfiel in eine kollektive Lethargie. Das war umso bitterer, weil sich Cleveland dadurch die sehr gute Arbeit der vorigen Viertel kaputtmachte. Die Cavs sind in dieser Serie der Außenseiter, eigentlich waren sie trotzdem in bestmöglicher Position, den euphorisierten Knicks direkt den Heimvorteil zu klauen.

Sie zeigten, dass sie nicht nur mithalten konnten. Sie fanden viel, was funktionierte. Die Geschichte des vierten Viertels ist im Prinzip schnell erzählt. Die zuvor über drei Viertel schlechte Knicks-Offense legte ihren Stupor ab, allen voran deshalb, weil sich ihr Coach Mike Brown dazu entschieden hatte, seine Non-Shooter auf die Bank zu beordern und stattdessen mit Landry Shamet auf besser spacende Lineups zu setzen.

Diese Veränderung entfesselte allen voran Jalen Brunson, der endlich mehr Platz zum Operieren erhielt und oft keine zweite Linie der Defense mehr vorfand, wenn er die erste geschlagen hatte. Die erste Linie wiederum war ihre eigene Geschichte wert. Denn Cleveland schenkte den Knicks für mehrere Minuten am Stück immer wieder den Matchup, das sie haben wollten. Im Detail sah das so aus: Brunson holte sich den Blocksteller OG Anunoby ran, der von James Harden verteidigt wurde.

Die Aktion wurde geswitcht, ohne dass Anunoby sich darum wirklich anstrengen musste – die Cavs gaben diesen Tausch ab, als wäre es eine gute Idee für sie. War es nicht. Die Resultate sprachen Bände. Der 36-Jährige, der auch in seiner Blütezeit bereits kein guter On-Ball-Verteidiger gegen Guards war, wurde von Brunson, einem der besten Isolation-Scorer der Liga, an seinem Bart durch die Manege geführt.

Immer wieder ging der Knicks-Captain an Harden vorbei und schloss ab, 15 Punkte markierte er allein in diesem Viertel. Zach Kram von 'ESPN' zufolge attackierten die Knicks Harden mit insgesamt 27 Screens, so oft wie noch nie in seiner Karriere in einem Spiel. Allein im vierten Viertel und in der Overtime musste Harden neun Isolations verteidigen, also die Medizin schlucken, die er in früheren Zeiten selbst regelmäßig Konkurrenten verabreicht hatte.

Die Knicks scorten unglaubliche 1,9 Punkte aus diesen Possessions, im Prinzip waren sie für sie also freie Korbleger. Selbst wenn Brunsons unheimliches Shotmaking dabei ebenfalls eine Rolle spielte: Es war von Anfang an schwer zu fassen, wie die Cavs dieses Duell immer wieder hergaben. Noch ärmer war es, wenn man dann fragte, ob Atkinson überlegt habe, Harden in dieser Phase auf die Bank zu setzen.

'Ich vertraue ihm. Er ist smart, hat starke Hände.

' Atkinson meinte damit, er hätte da nicht über nachgedacht. Es war eine falsche Bewertung dieser Situation, ziemlich offensichtlich. Es war nicht die einzige. Die Defense gegen Brunson wurde erst spät angepasst, und die große Anpassung bestand dann auch bloß darin, dass via Sam Merrill ein Double-Team kam, um den Ball aus Brunsons Händen zu bekommen.

Zu diesem Zeitpunkt lag das Momentum allerdings längst bei den Knicks. Was auch daran lag, dass Atkinson kaum einwirken konnte, oder wollte





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NBA Collapse Fourth Quarter

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