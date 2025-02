Die Debatte um Lisa Poettinger: Marxistin oder Verfassungsfeindin?

Der Fall der Lehramtsabsolventin Lisa Poettinger, die die Verbeamtung auf Probe verweigert wurde, sorgt für heftige Debatten in Deutschland. Während die einen von einem Berufsverbot sprechen, verweisen andere auf Poettingers vermeintlich problematische politische Einstellung. Die Artikel befasst sich mit den Vorwürfen gegen Poettinger und untersucht, ob sie eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Ordnung darstellt.

Der Staatsdienst ist auch für mutmaßliche Feinde der freiheitlich-demokratischen Ordnung attraktiv. In diesem Kontext erregte der Fall der Lehramtsabsolventin Lisa Poettinger , der nun negativ entschieden wurde, Aufsehen. Der Sozialforscher Andreas Herteux betrachtet die Umstände genauer. Bayerische Kultusministerium verweigert der 28-jährigen Lehramtsabsolventin Lisa Poettinger das dazugehörige Referendariat und damit auch die Verbeamtung auf Probe.

Während die einen von einem Berufsverbot sprechen, verweisen die anderen auf problematische Zeitungsinterviews, Posts in den sozialen Medien und Gruppenzugehörigkeiten. Ist sie nun eine Verfassungsfeindin oder ein Opfer politischer Willkür? Andreas Herteux ist ein deutscher Wirtschafts- und Sozialforscher, Publizist und der Leiter der Erich von Werner Gesellschaft. Herteux ist zugleich Herausgeber und Co-Autor des Standardwerks über die Geschichte der Freien Wähler (FW). Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Das lässt sich nicht so einfach erschließen, denn die Informationen stammen in der Regel von Seiten Poettingers, die der Öffentlichkeit nur eine selektive Auswahl der Argumentation, des Ministeriums zur Verfügung stellt, während Letzteres schon aus Datenschutzgründen nicht näher auf den Fall eingehen darf. Da der Ablehnungsbescheid allerdings 105 Seiten stark sein soll, ist davon auszugehen, dass die Ausführungen der Behörde weitaus aus tiefergehend und umfangreicher sind als es in manchem Pressebericht suggeriert wird. Das ist aber nicht zu verifizieren. Es gibt allerdings andere Dokumente, um sich Lisa Poettingers Gedankenwelt anzunähern. Wie zum Beispiel ein Beitrag bei X, hier ist das Profil Poettinger unstrittig zuzuordnen, der mit ihrem Namen signiert ist. Es ist daher davon auszugehen, dass er auch von ihr verfasst wurde. In diesem distanziert sich die weibliche Protagonistin von moralisierenden, postmaterialistischen Vorstellungen, wie sie gerade bei der Klimabewegung lange Zeit verbreitet waren, und setzt diesen Klassenkampftheorien entgegen. Das wäre kein Einzelfall, denn ein großer Teil der Anhänger vertritt zwar immer noch primär besagte postmaterielle Ideen, aber ein beachtlicher Anteil wurde inzwischen, sehr profan ausgedrückt, „unterwandert“, und sozialistische sowie kommunistische Theorien erleben eine Renaissance, die auch manch Alt-Linken ein Szene-Comeback ermöglicht hat. Das ist auch die Verzweiflung darüber, dass Ideen fehlen, die großen Ideale in die Praxis umzusetzen, bzw. dies aus Sicht vieler nicht ausreichend geschafft wurde, aber dies ist wieder eine andere Geschichte. Zurück zu dem mutmaßlichen Poettinger-Beitrag.An anderer Stelle bei X, hier ist das Profil Poettinger unstrittig zuzuordnen, finden sich Posts wie: „Wir stellen deshalb keine Forderungen an Regierungen, sondern bauen eine Gegenmacht von unten auf, wie die Bewegung in Rojava, die EZLN in Mexiko oder das sozialistische Kuba es uns vormachen“ „Mir tut es leid, dass private Haushalte in Mitleidenschaft gezogen wurden. Doch jeder Tag des Produktionsstopps für Tesla ist ein guter Tag für unsere Umwelt & unser Wasser – und damit für alle.“Es wundert daher nicht, dass sich die Protagonistin selbst als Marxistin bezeichnet die sich, laut des X-Profiles, im Klassenkampf wähnt. Nein, es ist konsequent und irgendwo auch redlich. Aber auch verfassungskonform, wie sie betont? Geht das überhaupt? „Ein Marxist ist nur, wer die Anerkennung des Klassenkampfes auf die Anerkennung der Diktatur des Proletariats erstreckt“, oder „ohne Eroberung der politischen Macht, ohne die Diktatur des Proletariats kann der Sieg des Sozialismus nicht errungen werden.“ An dieser Stelle kommt gelegentlich das Argument, dass Teile der marxistischen Theorie lediglich ein Analyseinstrument sein können, aber geht es an dieser Stelle nur darum? Es fällt in der Summe schwer, sich eine Form des Marxismus vorzustellen, die eine Enteignung des Kapitals fordert, teilweise fragwürdige politische Entwicklungen zum Vorbild verklärt sowie den Klassenkampf forciert, aber eigentlich doch nichts an der bestehenden freiheitlich-demokratischen Ordnung ändern möchte. Sehr schwer.und Sachbeschädigung – nach Angaben von Poettinger in einem Rahmen von 2–3 Euro. Letzteres mag harmlos klingen, hat allerdings erneut eine Dimension, die für den Fall nicht unbeachtet bleiben darf: Dem Mitglied der Linken missfiel ein Wahlplakat der politischen Konkurrenz, im konkreten Fall der AfD, und daher hat sie es zerstört. Die Selbstanmaßung, Legislative, Judikative und Exekutive in einer Person zu bündeln, ist zumindest bemerkenswert, was nur dadurch gesteigert wird, dass nach Eigenaussagen auch jede Einsicht in die Verwerflichkeit des eigenen Handelns fehlt. Und ja, da existieren noch die Organisationen, die zwar nicht verboten sind, jedoch vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet werden. Aber das rundet das Bild letztendlich nur ab. Auch dies gebiert Zweifel, die Poettinger zudem nicht ausräumen möcht





