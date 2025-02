Eine Reise durch die Geschichte der Formel 1, vorbei an den spektakulärsten und ungewöhnlichsten Präsentationen der letzten Jahrzehnte. Von den pompösen Inszenierungen im Teatro Massimo bis zu den überraschenden Auftritten in Eishallen und Nachtclubs – hier erfahren Sie mehr über die Show, die die Teams für ihre Autos aufboten haben.

Ob auf dem Brüsseler Flughafen, auf dem Roten Platz in Moskau oder im Theater in Palermo - die denkwürdigsten Formel-1-Präsentationen im Rückblick. Jordan 2005: Der EJ15 wird auf dem geschichtsträchtigen Roten Platz in Moskau bei wenigen Grad unter Null präsentiert. Vor dem Kreml posieren Tiago Monteiro und Narain Karthikeyan zu den Klängen einer Militärkapelle. Hintergrund: Das Team wurde kurz davor vom russisch-kanadischen Investor Alex Shnaider und dessen Midland-Gruppe gekauft.

McLaren 2011: Im Herzen von Berlin zeigt McLaren den MP4/26, allerdings nicht im Ganzen. Das Auto wird erst vor den Augen der Schaulustigen fertig zusammengebaut - originell! Auch Jenson Button und Lewis Hamilton helfen bei der Aktion mit, bevor sie mit ihrem neuen Renner posieren können. Ferrari 2020: Ferrari hat keine Kosten und Mühen für die Präsentation des SF1000 gescheut. Das Team begeht das Jubiläumsjahr 2020 mit einer pompösen Präsentation samt Orchester und Tänzern im Romolo Valli Municipal Theatre in Reggio Emilia, dem Ursprungsort der italienischen Nationalflagge. Honda 2007: Ganz anders die Herangehensweise von Honda im Jahr 2007. Der RA107 wird von Jenson Button und Rubens Barrichello im Naturhistorischen Museum in London enthüllt. Das Team überrascht dabei mit einer der ungewöhnlichsten Lackierungen aller Zeiten: dem'Earth-Car'. BAR 1999: Statt einer Lackierung stellt British American Racing 1999 gleich zwei vor. Jacques Villeneuve und Riccardo Zonta präsentieren zur Verwunderung aller einen weiß-roten und einen blau-gelben BAR01 in Brackley. Der FIA gefällt dieser Marketing-Streich weniger, zu Saisonbeginn fahren beide mit der'Reißverschluss'-Lackierung. Force India 2008: Vijay Mallya hat sich für den Launch seines neuen Formel-1-Teams etwas Besonderes einfallen lassen: Um den indischen Einfluss zu unterstreichen, lässt er den VJM01 vor dem Gateway of India, einem der Wahrzeichen des Landes, in Mumbai enthüllen. Vor dem Monument wird das neue Team aus der Taufe gehoben. Benetton 1996: Modemagnat Luciano Benetton stellt den B196 Anfang Februar im sonnigen Sizilien vor. Gemeinsam mit Teamchef Flavio Briatore und den beiden Fahrern Gerhard Berger und Jean Alesi wird das Auto in einem altehrwürdigen Amphitheater in Taormina der Öffentlichkeit präsentiert. Renault 2004: Acht Jahre nach Benetton gastiert das Renault-Team - wieder mit Flavio Briatore - in Sizilien. In Palermo wird mit Fernando Alonso und Jarno Trulli der R24 vorgestellt, im Teatro Massimo. Anschließend entzückt das Team die Fans mit einem Showrun durch die Straßen der Hauptstadt. Benetton 2001: Nach 2000 in Barcelona setzt Benetton auch im Jahr danach auf spektakuläre Bilder. Auf dem Markusplatz in Venedig baut das Team für kolportierte 500.000 Dollar Miete eine Bühne für den B201 auf. Der Bolide wird aber nicht einfach plump auf das Podest gehoben oder geschoben, sondern erscheint scheinbar aus einem Aquarium. Sauber 2003: Der Sauber C22 wird gleich zur Taufe auf rutschiges Terrain geschickt. Das Auto wird in einer Eishalle in der Schweiz mit einigen ehemaligen und den beiden Stammpiloten, Nick Heidfeld und Heinz-Harald Frentzen, präsentiert. Peter Sauber setzt auf viel Show, samt Eiskunstläufern und Laser. Sauber 2004: Ein Jahr später setzt das Schweizer Team auf noch mehr Show. Im Hangar 7 in Salzburg wird der C23 von Giancarlo Fisichella und Felipe Massa - und der Popgruppe Sugababes - enthüllt. Die drei Sängerinnen sind dabei in Rennanzügen gekleidet, sie sorgen mit ihrer Gesangseinlage für Stimmung. McLaren 1997: Eine noch größere Show liefern nur die Spice Girls im Rahmen der McLaren-Präsentation des MP4/12 ab. Mit dem Launch im Alexandra Palace in London beginnt eine neue Ära für das Team, das sich in neuen Farben zeigt. Um den Neubeginn zu feiern, treten außerdem Jamiroquai auf. David Coulthard und Mika Häkkinen gefällt die Show. McLaren 2007: Zehn Jahre nach der wohl legendärsten Präsentation hat sich das britische Team für Neuankömmling Fernando Alonso und Rookie Lewis Hamilton wieder etwas einfallen lassen. In Valencia dürfen die beiden die Straßen vor Tausenden Fans unsicher machen und den MP4/22 im Ciutat de les Arts i les Ciencies vorstellen. Jordan 2002: Ein Formel-1-Auto per Flugzeug zugestellt bekommen? Ja, das geht. Zumindest wenn man Eddie Jordan heißt. Mit diesem Coup des Hauptsponsors überrascht der Ire die Medienöffentlichkeit bei der Präsentation des EJ12 am Flughafen in Brüssel, Belgien. Ein genialer PR-Streich. Lotus 1979: Auch in früheren Jahren sind Auto-Präsentationen ein wahres Highlight. Lotus hat für den Launch des Boliden eine besondere Location ausgewählt: den Pariser Nachtclub'Paradis du Latin'. Journalisten werden mit Limousinen zum Club gebracht, Mario Andretti schwebt samt Auto und leicht bekleideten Damen von der Decke. BRM 1972: Die Ankunft des neuen Sponsors Marlboro wird auf der Rennstrecke in Le Castellet in Frankreich inszeniert





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FORMEL 1 PRÄSENTATIONEN AUTO-START FORMEL-1-TEAMS SHOW Motorsport-Geschichte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Macht die Formel E mehr Sinn als die Formel 1?Formel-E-Pilot Lucas di Grassi reagiert auf die Kritik von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko. Er ist überzeugt: Sein Arbeitgeber Audi gewinnt in der Formel E mehr als in der Formel 1.

Weiterlesen »

Nach Formel-1-Karriere: Ex-Verstappen-Kollege Perez in die Formel E?Antonio Perez Garibay, Vater des Formel-1-Stars „Checo“ Perez, deutet eine mögliche Zukunft seines Sohnes in der Formel E an.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

„Ich liebe meine Frau“: Die denkwürdigsten Momente der TV-DuelleDie Fernsehstudio-Debatten der Spitzenkandidaten lieferten in der Vergangenheit Momente und Zitate, die im Kopf blieben. Ein Rückblick auf die Highlights.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Könnte Netflix' Einstieg in die Formel 1 die Art der Übertragung verändern?Streaming-Riese Netflix soll ein Auge auf die US-Fernsehrechte an der Formel 1 geworfen haben - Doch welche Auswirkungen könnte das auf andere Märkte haben?

Weiterlesen »