Leser diskutieren Söders Forderung zum Ausgleich der kalten Progression, die Haushaltslage und mögliche Einsparungen.

CSU-Chef Markus Söder fordert, die kalte Progression auch 2027 vollständig auszugleichen, stößt damit aber auf Widerstand der CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und Gordon Schnieder. Viele Leser unterstützen die Steuerentlastung und verlangen Einsparungen an anderer Stelle, während andere Söders Vorstoß ohne gesicherte Finanzierung kritisieren.

Besonders die Belastung von Arbeitnehmern und die Prioritäten im Bundeshaushalt stehen im Mittelpunkt. Einige Kommentatoren wollen Kapitalgewinne stärker besteuern oder die geplante Mütterrente zurückstellen. Sie bezweifeln, dass die Politik die Steuerbelastung der Beschäftigten ausreichend berücksichtigt und zugleich verantwortungsvoll mit öffentlichen Mitteln umgeht. Viele Leser halten einen Ausgleich der kalten Progression für finanzierbar, wenn der Staat seine Ausgaben anders verteilt.

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Sie fordern Einsparungen bei Subventionen, Förderprogrammen und internationalen Zahlungen oder eine stärkere Besteuerung von Kapitalgewinnen. Einige würden dafür auch die Mütterrente zurückstellen. Die genannten Einsparmöglichkeiten sind jedoch nicht automatisch kurzfristig verfügbar. Internationale Verpflichtungen, gesetzliche Ansprüche und bestehende Förderzusagen begrenzen den Spielraum.

Kapitalerträge unterliegen bereits der Besteuerung, allerdings grundsätzlich anderen Regeln als Arbeitseinkommen. Eine Angleichung wäre eine eigenständige Steuerreform. Auch der Bundesrechnungshof weist regelmäßig auf Einsparpotenziale hin. Daraus folgt aber nicht, dass sämtliche beanstandeten Ausgaben sofort gestrichen und für Steuerentlastungen eingesetzt werden könnten.

„Natürlich ist es möglich. Man muss aber schon Gewinne aus Arbeit gleich mit Gewinnen aus Kapital besteuern. Da will die CDU aber nicht ran.

“„Herr Wüst hat offenbar schon die Weisheit akzeptiert, dass der Bürger wählen kann, was er will, aber am Ende doch die SPD regiert. In vorauseilendem Gehorsam weist der Ministerpräsident darauf hin, dass der Haushalt einen Ausgleich der kalten Progression nicht hergibt. So sieht es nun einmal die SPD. Der Bundesrechnungshof hat hingegen ermittelt, dass der Haushalt Einsparpotenziale von 14 Milliarden Euro aufweist.

Das gefällt der SPD nicht, also wird es auch von Herrn Wüst nicht erwähnt und der SPD damit die Auseinandersetzung mit diesen Feststellungen des Bundesrechnungshofs im Parlament erspart. Was ist das: Feigheit.

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“„Zum einen hat Herr Söder vollkommen Recht, zum anderen muss endlich die Ausgabenseite dringend reduziert werden. Jedwede Zahlungen an Dritte / Subventionen / Hilfsgelder und Förderungen müssen auf ihre Sinnhaftigkeit geprüft und im Zweifel eingestellt werden. Ich wette, Einsparungen im dreistelligen Milliardenbereich könnten sofort erzielt werden!

“„Der Finanzminister und damit der Staat ist der größte Profiteur, kassiert durch Verteuerung und gestiegene Löhne automatisch mehr Steuern, will aber diese „Übergewinnsteuer“ nicht zurückgeben… Von der Senkung der Stromsteuer bleibt nichts übrig, denn gleichzeitig werden die Netzentgelte im Januar erhöht, Anbieter erhöhen die Preise, unter dem Strich Belastung! Schmu von vorn bis hinten… Selbst die verhasste Ampel, ein Finanzminister Lindner, konnte den Inflationsausgleich durchsetzen…“Ein Viertel der Leser hält zusätzliche Steuerentlastungen nur mit einer verbindlichen Gegenfinanzierung für vertretbar.

Sie kritisieren, dass Söder seine Forderung kurz vor dem Abschluss der Haushaltsberatungen erneuert, ohne konkrete Einsparungen zu benennen. Einige vermuten deshalb vor allem ein politisches Signal. Tatsächlich soll der Bundestag den Bundeshaushalt 2027 noch in dieser Woche beschließen. Ein vollständiger Ausgleich der kalten Progression würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro an Steuereinnahmen kosten.

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftsteuer, weshalb auch Länder und Kommunen betroffen wären. Söder hat Bayerns Beteiligung zugesagt. Schnieder verlangt dagegen, dass kurzfristige zusätzliche Entlastungen vollständig aus Bundesmitteln finanziert werden. Die SPD fordert ebenfalls eine dauerhafte Gegenfinanzierung.

„Senkung Stromsteuer 8 Euro pro Monat, während mein Versorger letzte Woche mitteilt, dass meine Stromrechnung ab Januar um ca. 15 Euro pro Monat aufgrund Erhöhung Arbeitspreis und Grundgebühr steigen wird. Da sind zudem wieder Steuern drauf. Alles nur noch krank, was in diesem Land abgeht.

“„“Man müsse die Realität des Bundeshaushalts anerkennen, ... „ Ach so, aber die Realität der Haushalte der Bürger muss man natürlich nicht anerkennen… aber das erwartet man schon gar nicht mehr…“„Die kalte Progression entsteht ja „nur“, wenn die Einkommen steigen. Da die aktuelle Regierung bis auf ein weitgehend schuldenfinanziertes Wachstum die Deindustrialisierung in vielen Bereichen mit Steuererhöhungen weiter vorantreibt, wird es immer unwahrscheinlicher, dass es überhaupt flächendeckend höhere Einkommen gibt.

Also kann man sich den Ausgleich sowieso sparen, wenn es nichts bis wenig zum Ausgleichen gibt.

“„Ich wünsche mir einen neutralen Finanzminister und das ist Herr Reiner Holznagel vom Bund der Steuerzahler, der jetzige ungelernte Finanzminister kann es nicht und muss entlassen werden. “ Ein weiterer Teil der Leser begrüßt Söders Vorstoß und fordert mehr Netto vom Brutto für Beschäftigte. Die Kommentatoren kritisieren, dass Lohnerhöhungen durch steigende Steuern teilweise aufgezehrt würden. Die von Wüst angeführte Stromsteuersenkung halten sie nicht für einen ausreichenden Ersatz.

Tatsächlich entsteht kalte Progression, wenn eine Lohnerhöhung lediglich die Inflation ausgleicht, der durchschnittliche Einkommensteuersatz aber trotzdem steigt. Der Staat hat den Einkommensteuertarif 2026 bereits angepasst. Für 2027 sieht die Bundesregierung weitere steuerliche Änderungen vor, allerdings keinen vollständigen Inflationsausgleich. Die Befürchtung, Durchschnittsverdiener müssten deshalb ihren gesamten Verdienst mit dem Spitzensteuersatz versteuern, wäre falsch: Der höhere Steuersatz gilt jeweils nur für den entsprechenden Teil des zu versteuernden Einkommens.

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„Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, die kalte Progression auszugleichen. Die Regierung nimmt die “automatische„ Steuererhöhung eben gerne mit. Vielleicht sollte sich mal das Verfassungsgericht damit beschäftigen. Man braucht sich nur anschauen, wo mittlerweile der Spitzensteuersatz beginnt; so ab etwa 70.000 € Jahresverdienst, bei einem Medianeinkommen von etwa 55.000 €.

Wenn man es weiterhin so lässt, laufen bald die Durchschnittsverdiener in den Spitzensteuersatz.

“„Meiner Einschätzung nach, um die Binnenwirtschaft anzukurbeln, bedarf es dringend Steuerentlastungen. Der Herr Merz weiß es, nur er kann sich nicht gegenüber der SPD durchsetzen, Herr Wüst sieht seine Zukunft im Zusammenschluss mit den Grünen. Die Einstellung der Grünen ist allseits bekannt: Verstaatlichung.

“„Herr Söder geht den richtigen Weg. Die arbeitende Bevölkerung, die in großer Mehrheit auch positiv zum Bundeshaushalt beiträgt, muss spürbar entlastet werden. Sich jetzt mit der mickrigen Entlastung der Bürger durch die Stromsteuer zufriedenzugeben, zeigt nur einen Herrn Wüst, der lieber weiterhin “links„ regieren will, anstatt vorausschauend für die Bürger unseres Landes die Weichen für eine gerechte Steuerbelastung aller zu stellen.

“„Natürlich ist es richtig, Berufstätigen ihr Einkommen zu lassen. Der private Konsum ist zehn Jahre in Folge rückläufig und inflationsbereinigt auf dem Stand von 2015. Der staatliche Konsum hingegen ist im gleichen Zeitraum um 25 % gestiegen.

“Die verbleibenden 28 Prozent der Beiträge bündeln ironische, rhetorische oder themenferne Einwürfe sowie persönliche Kritik an politischen Akteuren. „1. Grundsatz der Demokratie: Vertritt eine Regierung nicht mehr die Interessen des eigenen Volkes, dann wird diese Regierung abgewählt. Scheinbar hat das unsere Regierung vergessen und es sich zu bequem im Elfenbeinturm gemacht!

Die nächsten Wahlen kommen. Sicher!

“„Das Leben wird immer teurer in Deutschland, Preissteigerungen bis zu 50 %. Vor einem Jahr war der Dollar zum Euro bei 1,16, jetzt liegt er bei 1,09.

“„Und schon geht er wieder los, der Hahnentanz auf dem Sargdeckel des Friedrich Merz. Wann hören die endlich auf, sich mit sich selbst zu beschäftigen?

“Diskutieren Sie mit: Sollte die Politik den Ausgleich der kalten Progression 2027 priorisieren – und wo sollte sie dafür sparen oder zusätzliche Einnahmen erzielen? Die zitierten Kommentare geben ausschließlich die Meinungen unserer Leser wieder und wurden inhaltlich nicht verändert. Analyse und Strukturierung erfolgen mithilfe Künstlicher Intelligenz. Die zusammenfassenden Texte und Einordnungen werden redaktionell kuratiert und bearbeitet.