Chaos im Tante-Emma-Laden: Intrigen und ein mysteriöser Erpresserbrief stellen das Dorfleben auf den Kopf. Die Komödie sorgt für Lacher und überraschende Wendungen.

Chaos im Tante-Emma-Laden: Intrige n und ein mysteriöser Erpresserbrief stellen das Dorfleben auf den Kopf. Die Komödie sorgt für Lacher und überraschende Wendungen. Im Tante-Emma-Laden ist einiges los: Lore Liebstöckl , Emma Dandlinger , Tippsen-Irmi und der neue Nachbar Fredi .

Im Tante-Emma-Laden ist einiges los: Lore Liebstöckl , Emma Dandlinger , Tippsen-Irmi und der neue Nachbar Fredi . Ein beschaulicher Tante-Emma-Laden an der Straßenecke, in dem tagtäglich die Kundinnen und Kunden ein- und ausgehen, von neugierigen Dorfbewohnerinnen, die den neuesten Klatsch teilen, bis zum andauernd hustenden Zigarettenkäufer, dessen „Lunge besser geteert ist als die Dorfstraße“.

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Zu genau diesem Schauplatz wurde die Bühne der Rohrmoser-Halle in, auf der die Dorfbühne Laimering die Komödie „Tante Emma Dilemma“ unter der Regie von Stefanie Aulinger und Gerhard Augustin präsentierte. Wie der Titel schon vermuten lässt, muss sich die Krämerladenbesitzerin Emma Dandlinger mit so manchen Konflikten herumschlagen.

Und damit ist nicht gemeint, dass die Gemüsebäuerin Lore Liebstöckl gelegentlich den ein oder anderen Schokoriegel mitgehen lässt oder dass Emmas Neffe Lugge ein völliger Nichtsnutz zu sein scheint. Viel schlimmer: Eines Tages landet ein anonymer Erpresserbrief in Emmas Briefkasten, obwohl sie eigentlich nichts zu verheimlichen hat.

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Als dann auch noch eine überhebliche Fremde mit ihrer aufgetakelten Tochter im Tante-Emma-Laden auftaucht und behauptet, ein Geheimnis über Emmas Mann Gidi zu kennen, ist das Chaos kaum noch aufzuhalten. Außerdem kaum aufzuhalten: das Lachen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Stück von Ralph Wallner ist an Humor kaum zu überbieten.

Besonders die Rolle der Gemeindesekretärin Tippsen-Irmi sorgte für ordentlich Spaß, als sie mit dem neuen, aber überaus eitlen Nachbarn Fredi flirtete. Und auch, wenn Emmas Schwager Bene Bocklmoser die Bühne betrat, blieb kein Auge trocken. Der ehemalige Lokführer ist das Paradebeispiel eines Pedanten: Einmal parkt der Nachbar einige Zentimeter zu nah, ein andermal kräht der Hahn drei Minuten zu spät. Bürgermeister und Altbürgermeister – waren begeistert.

„Das Stück war total gut. Die Wortwitze waren besonders schön und auch die Kostüme und die Maske. Man hat richtig gemerkt, dass es den Darstellern Spaß gemacht hat“, fasste eine Zuschauerin zusammen. Besonders Ramona Elbl hatte es Freude bereitet, Tante Emma zu verkörpern – auch wenn die Hauptrolle mit viel Textlernen verbunden war.

Umso beeindruckender war ihre Darbietung. Noch bis Anfang Dezember geht die diesjährige Spielsaison der Dorfbühne Laimering. Termine 27. bis 29. November sowie 4. bis 6. Dezember. Infos und Tickets: