Die Dreharbeiten zur 3. Staffel von The Night Agent haben begonnen

Gabriel Basso meldet sich vom Set in Istanbul mit einem kurzen Video zu Wort und gibt einen Einblick in die Action-geladenen Dreharbeiten der dritten Staffel von The Night Agent. Neue Charaktere und spannende Abenteuer erwarten die Zuschauer in den neuen Episoden.

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von The Night Agent haben bereits begonnen. Hauptdarsteller Gabriel Basso meldet sich vom Set mit einem kurzen Video zu Wort, das uns hinter die Kulisse führt. Auf Netflix werden uns in zehn neuen Episoden der FBI-Agent Peter Sutherland durch ein Labyrinth aus Lügen und Verrat begleiten.

Wem kann er in dieser düsteren Welt überhaupt noch trauen? Die Geschichte nimmt ihren Lauf, und die Frage bleibt: Wie geht es danach weiter? Bisher sind keine offiziellen Informationen zur Handlung der dritten Staffel von The Night Agent veröffentlicht worden. Dafür meldete sich Hauptdarsteller Gabriel Basso von dem Set in Istanbul zu Wort. In dem Behind-the-Scenes-Video befindet sich Basso in Istanbul und rennt im Zuge einer Verfolgungsjagd durch die Straßen. Darüber hinaus bekommen wir Einblicke in eine Action-Szene, die in der Nacht spielt und umfasst. Der Adrenalinpegel dürfte damit in den neuen Folgen nicht sinken. Die Macher der Serie freuen sich sehr darauf, unseren Fans in Staffel 3 neuen Nervenkitzel, neue Welten, neue Stunts, neue Charaktere und neue Abenteuer zu bieten. Von Istanbul bis New York, von Washington, D.C. bis Mexico City, und obwohl wir gerade erst mit den Dreharbeiten begonnen haben, haben wir bereits einige unserer bisher größten und spektakulärsten Sachen aufgenommen. Die Serie wiederholt sich nicht an einem festen Ensemble, das sich von Staffel zu Staffel kaum verändert. Auch in der dritten Staffel lernen wir einige neue Gesichter kennen. Dazu gehören bisher: Kerry Washington, die als Chelsea Arrington in der ersten Staffel zu sehen war und in der zweiten Staffel als Gaststar auftauchte. Aus der zweiten Staffel sind außerdem Richard Hagen und Natalie Paul bekannt. Dass die Dreharbeiten bereits angefangen haben, ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir uns dieses Mal nicht so lange auf die Fortsetzung von The Night Agent gedulden müssen. Wenn alles nach Plan läuft, dürfte die dritte Staffel der Agentenserie bald bei Netflix verfügbar sein.





The Night Agent Netflix 3. Staffel Dreharbeiten Gabriel Basso Action Thriller Spionage

