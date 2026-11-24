Der kultige Paranoia-Thriller aus den 1970ern ist jetzt auf HBO Max zu sehen. Erfahren Sie, warum der Film mit Robert Redford ein zeitloses Meisterwerk des Genres bleibt.

Der ikonische Cold-War- Thriller "Die drei Tage des Condor" ist jetzt als Streaming-Exklusivität auf HBO Max für Abonnenten zugänglich. Dieser Film aus den frühen 1970er-Jahren gilt weithin als ein Meilenwerk des politischen Kinos, das durch seine düstere Atmosphäre und die intensive Darbietung von Robert Redford die Genre-Grenzen verschoben hat. Die Plattform bringt nun dieses oft imitierte Meisterwerk zurück in das Bewusstsein eines modernen Publikums, das den Film bisher nur als Referenzpunkt für spätere Verschwörungsgeschichten kannte.

Handlung und der CIA-Angestellte Joseph Turner

Die Handlung konzentriert sich auf Joseph Turner, der in New York für eine getarnte Außenstelle der Central Intelligence Agency (CIA) arbeitet. In seiner täglichen Routine durchsucht er Bücher nach Inhalten, die als für die nationale Sicherheit relevant eingestuft werden. Dieser monotane Job ändert sich schlagartig, als Turner eines Mittags von einer Pause zurückkehrt und sein Büro blutig vorfindet. Seine gesamten Kollegen sind auf brutale Weise erschossen worden, was ihn in einen Schockzustand versetzt, der seine ganze bisherige Realität infrage stellt.

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Nach dem Schock ruft Joseph Turner sofort die Zentrale in Langley an, um den Vorfall zu melden. Er erwartet, dass seine Vorgesetzten ihn unverzüglich in Sicherheit bringen. Doch statt der erhofften Hilfe empfängt er eine kalte Ignoranz, die ihm beflügelnde Zweifel einflößt. Die Kommunikation mit der Behörde, für die er jahrelang loyal gearbeitet hat, bleibt aus, und es stellt sich schnell heraus, dass niemand bereit ist, ihm Schutz zu gewähren.

Paranoia und die Frage nach dem inneren Feind

Turners größte Befürchtung wird zur bitteren Wahrheit: Die CIA hält ihn möglicherweise für einen Verräter. Noch bedrohlicher ist die Alternative, dass ein Maulwurf innerhalb der Organisation die komplette Außenstelle auslöschen wollte und nun durch Turners Bericht festgestellt hat, dass das Attentat misslungen ist. Diese Doppeldeutigkeit zwingt Turner in eine existenzielle Lage, aus der es für ihn keinen anderen Ausweg gibt als die Flucht.

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Auf der verzweifelten Suche nach Antworten wird Joseph Turner zur Zielscheibe eines inneren Konflikts. Er muss herausfinden, wer hinter dem Massaker steckt, während er gleichzeitig vor seinen ehemaligen Kollegen flieht. Dieser Zustand der ständigen Paranoia wird durch das Klima der 1970er-Jahre verstärkt, das durch Politskandale in den Fernsehnachrichten geprägt war und ein tiefes Misstrauen zwischen Volk, Medien und Politik schürte.

Kinematografische Meisterleistung von Sydney Pollack

Der Regisseur Sydney Pollack gelingt es, dieses Gefühl der ständigen Bedrohung selbst bei minimalem Action-Anteil aufrechtzuerhalten. Durch seinen behänden Wechsel zwischen semi-dokumentarischem Realismus und einer kunstvollen, die geordnete Welt verschiebenden Inszenierung, erzeugt er eine einzigartige Spannung. Das Publikum wird ständig zwischen bodenständiger Beobachtung und unsicherem Spektrum hin- und hergerissen, was das Gefühl der Verunsicherung, das der Film ausstrahlt, auf den Zuschauer überträgt.

Eine weitere Säule des Erfolgs ist der von Gene Grusin komponierte Soundtrack, der für eine Oscar-Nominierung sorgte. Grusin schafft eine klangliche Welt, die oft lässig und komfortabel wirkt, jedoch an entscheidenden Stellen durch bedrohliche Zwischentöne unterbrochen wird. Diese musikalische Untermalung unterstützt die rasiermesserscharfen Schnittarbeiten von Don Guidice, die zusammen mit der visuellen Sprache die nervenaufreibende Hatz lebendig werden lassen.

Die Beziehung zwischen Turner und Kathy Dunaway

Im Mittelpunkt der physischen und emotionalen Flucht steht die Fotografin Kathy, die Joseph Turner zufällig begegnet. Ihre Beziehung verleiht dem Stoff eine wichtige Spur an Menschlichkeit, da sie den Helden nicht durchweg moralisch astrein dastehen lässt. Kathy, verkörpert von Faye Dunaway mit viel Feingefühl und Tiefe, wird zur wichtigen Verbündeten in einer Welt, die sich als feindselig erweist.

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Ihre gemeinsame Flucht führt die beiden Figuren durch die Landschaften von New Jersey, New York und Washington D.C. Diese Reise dient nicht nur als Vehikel für die Handlung, sondern auch als metaphorische Durchquerung der USA, in der die Furcht wurzelt, dass der Geheimdienst nicht den demokratischen Staat schützt, sondern Formen des Totalitarismus heraufbeschwört. Diese Themen resonieren bis heute, da der Film ein vorausschauendes Gespür für politische Kontroversen und den Kampf um endliche Ressourcen beweist.