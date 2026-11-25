Der Polit-Thriller Die drei Tage des Condor mit Robert Redford läuft jetzt bei HBO Max und überzeugt mit dichter Atmosphäre.

Der Polit-Thriller Die drei Tage des Condor mit Robert Redford in der Hauptrolle ist derzeit im Streamingdienst HBO Max abrufbar. Das Werk gilt als einer der herausragenden Polit- und Verschwörungsthriller der 1970er-Jahre und richtet sich vor allem an Zuschauer, die komplexe Handlungen schätzen.

Der Film erzählt von Joseph Turner, den Robert Redford verkörpert. Turner arbeitet unter dem Decknamen Condor für eine geheime Abteilung der CIA und setzt sich mit Büchern auseinander, um darin sicherheitsrelevante Informationen aufzuspüren.

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Die Handlung und ihr Spannungsaufbau im Film

Der Alltag von Joseph Turner wirkt zunächst unspektakulär. Eines Tages kehrt er jedoch von seiner Mittagspause zurück und findet seine Kollegen ermordet vor. Turner entkommt dem Massaker nur durch Zufall und wird selbst zum Gejagten.

Regisseur Pollack setzt dabei nicht auf permanente Verfolgungsjagden, Explosionen oder temporeiche Action. Stattdessen nimmt sich der Film Zeit für seine Figuren und seine Geschichte, was ihm als Stärke angerechnet wird. Die Spannung entsteht aus Misstrauen, Paranoia und den verschachtelten Machtstrukturen, in denen sich die Hauptfigur bewegt.

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Wie Presse und Publikum den Klassiker bewerten

Die Kritik bewertet Die drei Tage des Condor insgesamt sehr positiv. Besonders gelobt werden die intelligente Handlung, die dichte Atmosphäre und die schauspielerischen Leistungen des Films.

Auch Zuschauer äußern sich überwiegend begeistert. Ein Nutzer hebt hervor, dass Robert Redford in dem Film großartig sei und dass er bei wiederholtem Ansehen immer wieder Neues entdecke. Andere Stimmen beschreiben den Film als etwas angestaubt und im Vergleich zu neueren Produktionen gemächlich, zugleich aber als mitreißend und typisch für die 70er.

Ein weiterer Zuschauer nennt Frank Dunaway und Michael von Sydow als herausragende Darsteller und hebt die Figur von Michael von Sydow als seinen persönlichen Favoriten hervor. Diese Stimmen zeigen, dass die Darstellerleistungen über die Jahrzehnte hinweg im Gedächtnis geblieben sind.

Streaming-Start bei HBO Max und Wirkung heute

Die drei Tage des Condor ist nun über HBO Max im Stream verfügbar, wie die Plattform als Zugangsweg für Thriller-Fans nennt. Für Abonnenten bedeutet das, dass der Klassiker ohne weitere Suche direkt angesehen werden kann.

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Die Thematik des Films wirkt nach Einschätzung der Berichterstattung überraschend zeitlos. Die beklemmende Atmosphäre und die Frage, wem man in einem Geheimdienstumfeld vertrauen kann, prägen den Film bis heute und machen ihn für neue Zuschauergenerationen interessant.