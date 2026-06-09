Künstler sprechen über Druck, Konkurrenzkampf und Existenzängste auf der Party-Meile Sonne auf Mallorca. Einige haben sich professionelle Hilfe gesucht, um mit dem Druck umzugehen.

Mia Julia, Ikke Hüftgold und andere Künstler sprechen über die dunkle Seite der Party-Meile Sonne auf Mallorca . Obwohl es dort jeden Tag feiert, gibt es Druck , Konkurrenzkampf und Existenzängste .

BILD hat mit zahlreichen Künstlern gesprochen, die über ihre Erfahrungen mit Depressionen, Burn-out und Angst sprechen. Einige von ihnen haben sich professionelle Hilfe gesucht, um mit dem Druck umzugehen. Die Künstler sprechen offen über ihre Schwächen und ihre Erfahrungen, um anderen zu helfen, sich nicht allein zu fühlen





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