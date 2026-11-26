Eigentlich sollten vor allem Familien von der Elektroauto-Prämie profitieren. Doch die meisten Prämien gehen an Rentner, zeigen aktuelle Daten der HUK.

Eigentlich sollten vor allem Familien von der Elektroauto-Prämie profitieren. Doch die meisten Prämien gehen an Rentner, zeigen aktuelle Daten der HUK. Besonders bayrische Rentner kaufen Stromer.

Deutschlands Rentner tauschen immer öfter ihren Benziner oder Diesel gegen ein Elektroauto. Das zeigen Daten des aktuellen E-Barometers der HUK Coburg-Versicherungsgruppe: Im dritten Quartal 2026 haben Autofahrer ab 65 Jahren dreimal so häufig ein Auto mit Verbrennungsmotor gegen ein fabrikneues reines Elektroauto eingetauscht wie im Jahr 2025. In mehr als jedem vierten Fall stiegen die Rentner-Jahrgänge beim Fahrzeugwechsel auf ein neues E-Auto um.

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Mit Beginn der staatlichen Kaufförderung Anfang 2026 ist die Gruppe der unter 30-Jährigen erstmals als nennenswerte Käufergruppe in Erscheinung getreten. Zwar wechselt diese Altersgruppe seltener auf Elektroautos als andere, aber der Wert nimmt seit Jahresanfang zu. Das Bundesumweltministerium hatte immer wieder betont, dass die Prämie vor allem Familien zugute kommen solle, zumal es für jedes Kind noch eine Extra-Prämie gibt.. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren.