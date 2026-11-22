Espresso Brunette zählt in diesem Winter zu den gefragten Haarfarben. Das dunkle Braun erinnert an frisch aufgebrühten Espresso, lässt das Haar glänzen und kann zu unterschiedlichen Hauttönen passen.

Espresso Brunette zählt in diesem Winter zu den gefragten Haarfarben. Das dunkle Braun erinnert an frisch aufgebrühten Espresso, lässt das Haar glänzen und kann zu unterschiedlichen Hauttönen passen.

Brauntöne gehören im Herbst traditionell zu den beliebtesten Farben und bleiben auch während der Wintermonate gefragt. Das gilt nicht nur für Kleidung, sondern ebenso für Frisuren. In Salons steht derzeit vor allem Espresso Brunette im Fokus. Die tiefe Nuance wirkt weniger hart als Schwarz und spart aufwendiges Styling: Sie gibt dem Haar bereits durch die Farbe Tiefe und Glanz.

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Wer Schwarz als zu streng empfindet, findet in Espresso Brunette eine Alternative. Das Dunkelbraun kann je nach Variante kühl oder neutral wirken. Warme Highlights sorgen, wie bei Sängerin Olivia Rodrigo , für einen goldenen Schimmer in der Sonne. Hailey Bieber entscheidet sich für eine wärmere Braunvariante.

Diese Nuance passt besonders zu olivfarbener Haut. Auch Sarah Connor hat die Trendhaarfarbe jetzt für sich entdeckt. Dakota Johnson trägt den Farbton bereits seit längerer Zeit, wählt jedoch ein deutlich schokoladigeres Braun. Ihr dichter Pony reicht fast bis zu den Augenbrauen, dazu kombiniert sie einen sanften Stufenschnitt.

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So entsteht ein weicher, femininer Look. Auch bei kurzem Haar kann Espresso Brunette wirken, wie Lily Collins zeigt. Der"Emily in Paris"-Star trägt einen glatten, schlichten Bob. Der gerade und reduzierte Schnitt rückt die Farbe in den Vordergrund und gibt der Schauspielerin einen modernen Look.

Espressobraun zeigt, dass eine neue Frisur nicht zwingend eine radikale Veränderung erfordert. Schon der passende Ton kann dem Haar mehr Wärme und Tiefe geben. Wer die Farbe testen möchte, sollte den eigenen Hautunterton berücksichtigen. Ob eine kühlere oder wärmere Schattierung besser passt, hängt davon ab, ob der Hautunterton kühl oder warm wirkt.

Als Orientierung gilt: Warme Hautuntertöne harmonieren vor allem mit warmen Braunnuancen. Helle Hauttypen passen entsprechend häufig besser zu einem kühlen Ton.