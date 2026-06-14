Die Ehrlich Brothers verzaubern Frankfurt mit spektakulären Illusionen

Die Ehrlich Brothers haben am Wochenende in Frankfurt eine Mega-Show mit spektakulären Illusionen aufgeführt, bei der mehr als 60.000 Zuschauer begeistert waren. Sie erzielten drei Weltrekorde und begeisterten die Fans mit ihrer Begeisterung für ihre Kunst.

Die Ehrlich Brothers verzauberten am Wochenende mehr als 60.000 Zuschauer in Frankfurt mit ihrer Mega- Show " No Limits ". Sie erzielten drei Weltrekorde und begeisterten die Fans mit spektakulären Illusionen.

Besonders beeindruckend war die Anwesenheit des ältesten Fans, Anneliese Ruf, die bereits 101 Jahre alt ist. Die Show wurde mit einer 450-köpfigen Crew und 7.865 Transportkisten vorbereitet. Die Ehrlichkeit der Brüder und ihre Begeisterung für ihre Kunst haben gezeigt, dass Magie keine Altersgrenze hat





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