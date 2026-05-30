Die Eishockey-Serie "Off Campus" katapultiert die Karrieren von Belmont Cameli und Ella Bright

Die Eishockey-Serie "Off Campus" hat die Karrieren der jungen Schauspieler Belmont Cameli und Ella Bright in den Himmel katapultiert. Die Serie zeigt College-Drama, sportliche Typen, Liebe und Herzschmerz und ist in 49 Ländern zum Nummer-eins-Hit bei Prime Video geworden.

Die Eishockey - Serie "Off Campus" hat die Karriere n der jungen Schauspieler Belmont Cameli und Ella Bright in den Himmel katapultiert. Die Serie , die auf der beliebten Buchreihe von Elle Kennedy basiert, zeigt College-Drama, sportliche Typen, Liebe und Herzschmerz.

Innerhalb kürzester Zeit wurde die Serie in 49 Ländern zum Nummer-eins-Hit bei Prime Video und die Schauspieler wurden zu internationalen Stars. Belmont Cameli und Ella Bright spielen Studenten, die sich in einer Liebesgeschichte befinden, und ihre Darstellung hat die Fans begeistert. Die Serie ist nicht nur ein Erfolg, sondern auch ein Karriere-Turbo für die jungen Schauspieler.

Sie haben ihre Followerzahl auf Instagram von einigen Hunderttausend auf Millionen verdoppelt und werden nun in Interviews, Fotoshootings und auf den Handys von Millionen Fans gesehen. Die Serie zeigt auch, dass die Altersdifferenz zwischen den Schauspielern nicht wichtig ist, sondern dass sie sich als beste Freunde bezeichnen können. Die Serie hat auch den Cast diskutiert, insbesondere die echte Altersdifferenz zwischen Bright und Cameli, die in der Serie fast zehn Jahre unterscheidet.

Die Serie ist ein Beispiel dafür, dass die Karriere der jungen Schauspieler durch die Serie enorm gestiegen ist und dass sie nun international bekannt sind





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