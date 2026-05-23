Die Eishockey-WM 2026: Schweizer Gastgeber und Weltmeister USA warten auf das deutsche Team

Die Vorrunde der Eishockey-WM 2026 in Zürich hat es für das deutsche Team in sich: Mit Finnland, Gastgeber Schweiz und Weltmeister USA warten echte Schwergewichte auf die DEB-Auswahl.

Die Vorrunde der Eishockey -WM 2026 in Zürich hat es für das deutsche Team in sich: Mit Finnland, Gastgeber Schweiz und Weltmeister USA warten echte Schwergewichte auf die DEB-Auswahl.

Die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis bestreitet alle ihre Vorrundenspiele in der Swiss Life Arena in Zürich und startet direkt am Eröffnungstag ins Turnier – gegen den Medaillenkandidaten Finnland. Es erwarten das deutsche Team die Gruppenspiele in den Routern der Gruppe A. Als Erst- oder Zweitplatzierter der Gruppe A würde Deutschland im Viertelfinale auf den Dritt- oder Viertplatzierten der Gruppe B treffen. Dennoch könnten hier Schwergewichte wie Tschechien oder die Slowakei warten.

Bei einem dritten oder vierten Platz in der Gruppe ginge es im Viertelfinale gegen den Erst- oder Zweitplatzierten der Gruppe B. In dieser Gruppe befinden sich mit anderem auch Russland, als Titelverteidiger aus dem Vorjahr, und vielleicht sogar Kanada, das bereits einen Mario Lemieux in Führung gebracht hat. Informationen zu allen Terminen, Anstoßzeiten, Gegnern und TV-Infos in einem Überblick. Hockey-Weltmeisterschaft 2026: Alles über den Modus mit kostenloser Übertragung auf TV, Joyn-Stream und Playout.

Grüne Lase und vierte Farbe im Modus: Eishockey-WM 2026 - das könnte noch heißen





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