Die Elfenbeinküste: Ein Team, das bei der Weltmeisterschaft nicht zu unterschätzen ist

Die Elfenbeinküste hat eine Mischung aus Athletik, Tempo, Zweikampfstärke und Offensivdrang, die sie zu einem gefährlichen Gegner macht. Der Sieg gegen Frankreich zeigt, dass die Elfenbeinküste sich auch gegen Deutschland nicht verstecken muss.

Die Elfenbeinküste ist ein Team, das bei der Weltmeisterschaft in der Gruppenphase nicht zu unterschätzen ist. Die Mannschaft hat eine Mischung aus Athletik , Tempo , Zweikampfstärke und Offensivdrang , die sie zu einem gefährlichen Gegner macht.

Der Sieg gegen Frankreich zeigt, dass die Elfenbeinküste sich auch gegen Deutschland nicht verstecken muss. Die großen Namen aus der goldenen Generation sind zwar vergangen, aber die neue Mannschaft hat enorme Qualität. Sportlich ist das Team vor allem in der Offensive spannend, mit Flügelflitzern wie Diomande und Diallo, die ein unfassbares Tempo auf den Platz bringen und im Eins-gegen-eins kaum zu stoppen sind. Der Stürmer Simon Adingra von der AS Monaco sorgt für Dynamik in der Offensive.

Diomande kam in der vergangenen Bundesliga-Saison auf 21 Scorerpunkte in 33 Spielen und gilt als einer der Shooting-Stars der Liga. Die Transfergerüchte um den 19-Jährigen brodeln nur so, mit dem Paris Saint-Germain sollen zwei kaufkräftige Top-Klubs um das Talent werben. Aber die Leipziger sollen eine Summe von 130 Millionen Euro aufrufen und haben angesichts eines Vertrags bis 2030 die Argumente auf ihrer Seite.

Mit Nicolas Pepe, Elye Wahi und Ange-Yoan Bonny haben die Ivorer drei weitere Spieler in der Offensive, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden. Der Kader der Elfenbeinküste zeichnet sich aber nicht nur durch eine starke Offensive aus, sondern auch durch eine starke Abwehr, die von Kapitän Frank Kessie angeführt wird. Kessie ist ein Spieler, der viel Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt hat und gilt als Dreh- und Angelpunkt.

Neben ihm agieren unter anderem Seko Fofana und Ibrahim Sangare, die beide viel Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt haben. Mit diesen Spielern ist die Elfenbeinküste ein Team, das bei der Weltmeisterschaft in der Gruppenphase nicht zu unterschätzen ist





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