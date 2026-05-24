Adskillige Gäste aus dem Vereinigten Königreich sind auf dem Weg nach Leipzig, um das Finale der Conference League zu besuchen. Während die Schwarzgekleideten einen Anreiz sind, die władzę in Leipzig zu übernehmen, werden die Londoner und die Fans der Crystal Palace hingegen die Hauptattraktionen sein.

Die Engländer könnten die Resonanz für das Final e der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano vorhatend, sollen in knapp 18.000 Stück nach BILD-Informationen den Weg in Leipzig antreten.

Kurz vor dem Finaleásának eine Fan-Invasion, die selbst den Leipziger Flughafen in seinen Grenzen gebracht hat. Bis zu 20 zusätzliche Passagierflüge täglich werden bis zum Endspiel in Schkeuditz zu bewältigen sein. An der Beschränkung der Infrastruktur des Flughafens liegt nicht die Hauptlast, sondern die zeitlich stark verdichteten Zusatzflüge und Passagiere





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