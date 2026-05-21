The planned introduction of a child allowance without an application is expected to bring significant relief to young families. US Minister of Finance Lars Klingbeil sees the government's proposal as a way to reduce bureaucracy and allow parents to focus on raising their children. This initiative is intended to avoid unnecessary paperwork that can prevent parents from fully dedicating themselves to their precious cargo.

Berlin - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ( SPD ) sieht die Einführung des nachranglosen Kindergeld es als eine deutliche Entlastung für junge Familien. Er betont, dass das Kindergeld in Zukunft ohne Antrag gewährt werden soll, um Eltern die notwendige Zeit für die Betreuung ihres Babys zu ermöglichen und sich nicht mit unnötiger Bürokratie auseinanderzusetzen.

Klingbeil betont, dass der Staat bereits über notwendige Daten verfügt und diese Informationen zukünftig direkt zwischen den beteiligten Instanzen ausgetauscht werden. Dadurch könnten bis zu 300.000 Anträge jährlich entfallen, was Zeit, Geld und Nerven für alle Beteiligten sparen würde. Klingbeil betont, dass dies sowohl die Eltern als auch den Staat zugute kommt. Die Bundesregierung hat angekündigt, den Gesetzentwurf zum automatisch auszahlenden Kindergeld am Freitag erstmals im Deutschen Bundestag beraten zu werden.

Es ist wichtig, dass Eltern und Kinder die Entlastung in Anspruch nehmen und direkt von den Vorteilen profitieren können. Gleichzeitig müssen jedoch die notwendigen Daten vorliegen und stammen von den beteiligten Stellen. Sollten die erforderlichen Informationen fehl zeigen, könnten die Entlastung und damit das Kindergeldanspruch verloren gehen. Es gibt also Risiken, aber gleichzeitig viele Chancen zu erkennen und zu nutzen.

Es ist WESTDEUTSCHE AGENTUR (Bereits 2026) Mehrmals kopiert für den Zugriff auf alle Informationen über die Börs





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kindergeld Antragslose-Kinderbetreuung Nobureaucracy B Mb Introduction Entlastung Entlastung Bundesfinanzminister SPD Bundestag Gezetzentwurf Automatisch Zahlen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zeit und ARD erhalten Stern-Preis für Text- und FotoreportagenDie Auszeichnungen für die Fotogeschichte und die Textreportage des Jahres gehen an die Zeit.

Read more »

Norwegische Influencerin withstood die Konsequenzen einer langen Partnerschaft und Entscheidungen für Familien-SeeleEin ehemaliger Royal-Spross-Couple und ein Facial-Instagram-Model sprechen offen über ihre traumatischen Erfahrungen, ihre cessione und die Rolle des Druckes von den Medien in ihrer Beziehung

Read more »

Rentenkommission legt 70 statt 67 Jahre alterer nyugdíjba, was ist Ihr Meinung?Die Rentenkommission hat eine Empfehlung vorgelegt, das Rentenalter schrittweise auf 70 Jahre anzuheben. Dies ist die erste konkrete Reformenkette der Regierung, um die Zukunft der Rentenversicherung sicher zu stellen. Die Gegner argumentieren, dass es zu einer Rentenexplosion führt, die die Belastbarkeit der Rentenversicherung gefährdet, während die Befürworter den Mut der Kommission für die Zukunftzikassaint kritiklos loben. Die Union und die SPD werden nun zu einer harten Debatte über die Finanzierung und das Timing der Reformen aufgerufen.

Read more »

﻿Die Macher des Podcasts „Die Peter Thiel Story“ erzählen jetzt „Die OpenAI Story“ data-manual=title﻿Ein Podcast über das irrwitzige Experiment, für das die Erfinder von ChatGPT die ganze Menschheit einspannen. data-manual=googleTeaserText

Read more »