In "Mortal Kombat 2", die Fortsetzung des erfolgreichen Action-Fantasys, hat die Macher:in eine entscheidende Entscheidung getroffen: Cole wird getötet, weil der Held der ersten Serie aufgrund der vehementen Forderungen von Fans als unerfüllt war und seineblématische Figur. Es ging darum, Fans zu nutzen und das Franchiseeingenuebtheit zu begegnen.

In der Fantasy-Action " Mortal Kombat 2" muss man einige Figuren daran glauben. Darunter auch der Protagonist von Teil 1, womit man der Forderung vieler Fans des Martial Arts-Franchise nachkam.

Als Maßstab nimmt, wurden für das Sequel im Vergleich zum Vorgänger ein paar mehr richtige Entscheidungen seitens der Macher:innen getroffen. Unter anderem auch ein drastischer kreativer Entschluss, der eine direkte Reaktion auf die Forderungen der Mortal Kombat-Anhängerschaft ist: So ließ man nämlich eine wichtige, allerdings ziemlich unbeliebte Figur aus dem ersten Teil in der Fortsetzung plötzlich sterben.

Zum Tod von Cole, der speziell für die Filme erdacht wurde und nicht in den Videospielen vorkam, versuchte man dieser "Bitte" nachzukommen, zugleich aber auch die Zuschauer:innen schockieren, die keine große Verbindung zu der Gaming-Vorlage haben. Der im Videospiel-Kanon eigentlich als Sieger des Mortal Kombat-Wettkampfs hervorgeht.

Dass dieser im aktuellen Film nun getötet wird, soll vor allem den Kenner:innen des kultigen Originals klar machen, dass Der im Oktober 2025 angekündigte Mortal Kombat 3 wird schließlich zeigen, was genau Slater damit meint. Er wird dafür erneut das Skript schreiben, während Simon McQuoid abermals die Regie übernimmt. Einen offiziellen Starttermin hat die Fortsetzung bislang allerdings noch nicht





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