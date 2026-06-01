Die Entstehung und Einteilung der Jahreszeiten: Astronomische und meteorologische Perspektiven

Dieser Artikel erklärt, wie die vier Jahreszeiten entstehen, was die astronomischen und meteorologischen Definitionen unterscheidet und warum die Jahreszeiten auf der Südhalbkugel um ein halbes Jahr verschoben sind. Zudem werden die genauen Starttermine für Frühling, Sommer, Herbst und Winter diskutiert.

Die vier Jahreszeiten strukturieren das Jahr in verschiedene Abschnitte. Während der Winter durch frostige Temperaturen charakterisiert ist, erwacht im Frühling die Natur allmählich. Der Sommer bringt Wärme, Urlaubszeit und reife Früchte.

Im Herbst dominieren zunächst bunte Blätter, bevor das Wetter zunehmend kühler, nasser und windiger wird. Doch warum gibt es überhaupt vier Jahreszeiten? Wie entstand diese Einteilung und wann beginnen die einzelnen Phasen genau? Die wichtigsten Fakten erklärt dieser Beitrag.

In etwa 365,25 Tagen (wegen der Kommastellen gibt es Schaltjahre) umkreist die Erde die Sonne einmal. Die Jahreszeiten entstehen durch die schiefe Neigung der Erdachse. Dadurch erhalten bei der Umrundung der Sonne bestimmte Regionen der Erde zu unterschiedlichen Zeitpunkten mehr oder weniger Sonneneinstrahlung. Um den 21.

Dezember herum ist die Nordhalbkugel von der Sonne abgewandt. Es gibt nicht nur am wenigsten Tageslicht, sondern es ist auch deutlich kälter als um den Juli. Im Frühling und Herbst trifft das Sonnenlicht nahezu parallel auf die Nordhalbkugel, daher ist das Klima in diesen Übergangsjahreszeiten gemäßigter. Die kalendarischen Jahreszeiten richten sich nach dem jeweiligen Stand der Erde relativ zur Sonne.

Sie werden auch als astronomische Jahreszeiten bezeichnet und beginnen jeweils zu den Sonnenwendpunkten und Tag-und-Nacht-Gleichen. Der astronomische Frühlingsanfang wird durch die Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche (Äquinoktium) markiert, wenn Tag und Nacht annähernd gleich lang sind. Der Sommer beginnt mit der Sommer-Sonnenwende, wenn die Sonne ihre nördlichste Position über dem Horizont erreicht. Der Winteranfang wird durch die Wintersonnenwende festgelegt, zu der die Sonne ihre südlichste Stellung einnimmt.

Diese Einteilung ist naturgegeben und orientiert sich an den Bewegungen der Himmelskörper, daher variieren die exakten Daten von Jahr zu Jahr leicht. Daneben existiert die meteorologische Einteilung der Jahreszeiten, die praktisch ist und weltweit zur Vergleichbarkeit von Wetterdaten genutzt wird. Nach dieser Definition dauert jede Jahreszeit exakt drei Monate. Demnach beginnt der Frühling am 1.

März und endet am 31. Mai. Der Sommer läuft vom 1. Juni bis zum 31.

August. Der Herbst umfasst die Monate September, Oktober und November. Der Winter schließlich wird vom 1. Dezember bis zum 28.

/29. Februar des Folgejahres festgelegt. Diese meteorologischen Jahreszeiten haben immer identische Anfangs- und Endtermine, unabhängig von den tatsächlichen Sonnenständen. Interessant ist, dass die vertrauten Jahreszeiten nur auf der Nordhalbkugel in dieser Form auftreten.

Auf der Südhalbkugel sind sie kalendarisch um ein halbes Jahr verschoben. Während auf der Nordhalbkugel im Dezember Winter ist, erlebt die Südhalbkugel zu dieser Zeit Sommer. In Ländern wie Südafrika fällt der Monat August noch in den Winter, während Dezember bereits Sommermonate bringt. Diese Umkehrung erklärt sich aus der umgekehrten Neigung der Erde relativ zur Sonne, wodurch die Sonneneinstrahlung und damit die klimatischen Bedingungen entgegengesetzt verlaufen





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