Die erfolgreichste Streamerin der Welt hat Tourette-Syndrom

Sweet Anita, eine erfolgreiche Streamerin mit über 1 millionen Euro Vermögen, hat Tourette-Syndrom. Sie hat ihre Erkrankung klar und offen in einem Podcast-Talk mit dem Namenskollegen Tom Simons besprochen und ihre Geschichte erzählt. Während ihr Leben bis zum Streaming-Erlebnis durch schwere Mobbing und Psychiatrie 장애됐다.

Mobbing, Armut und Obdachlosigkeit gehörten früher zum Leben von Sweet Anita , doch heute gehört sie zu den erfolgreichsten Streamerinnen der Welt. Etwa eine von 100 Menschen in Deutschland leidet am Tourette-Syndrom .

In manchen Fällen gehören auch obszöne Beleidigungen dazu. Weltweit sind Millionen von Menschen betroffen, doch noch immer wissen viele Menschen kaum etwas über die Krankheit. Sweet Anita wurde ihr ganzes Leben dafür bestraft, wurde gemobbt und ausgegrenzt. In ihren Podcast-Runden erzählt sie offen über ihre schwere Vergangenheit, ihre Krankheit und ihren außergewöhnlichen Werdegang.

Die Wende kam schließlich im Jahr 2018, als sie begann, ihre Gaming-Abende live im Internet zu streamen





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