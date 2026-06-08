Die Erfolgsgeschichte des Hansa-Parks: Vom gescheiterten Legoland zur Achterbahn-Metropole

Der Hansa-Park in Sierksdorf hat sich von einem gescheiterten Legoland zu einem der beliebtesten Freizeitparks Deutschlands entwickelt. Mit über 125 Attraktionen auf 460.000 Quadratmetern, europaweit bekannten Achterbahnen und elf Themenbereichen begeistert er jährlich Millionen Besucher. Ein Blick auf die bewegte Geschichte, die spektakulärsten Fahrgeschäfte und die Pläne für 2026.

Der Hansa-Park gehört heute zu den beliebtesten Freizeitpark s Deutschlands - doch der Weg dorthin war alles andere als ein Selbstläufer! Was einst als gescheitertes Legoland begann, entwickelte sich über Jahrzehnte zu einer echten Erfolgsgeschichte. 1977 erfand sich der Park komplett neu - und begeistert heute Millionen Besucher mit spektakulären Attraktionen, Familienabenteuern und spannenden Themenwelten.

Der Park befindet sich in Sierksdorf an der Ostsee und erstreckt sich über eine Fläche von 460.000 Quadratmetern, auf der mehr als 125 Attraktionen geboten werden - vom kleinen Familienkarussell bis hin zu aufregenden Achterbahnen. Allein im Jahr 2016 verzeichnete der Park rund 1,4 Millionen Besucher,was seine wachsende Beliebtheit unterstreicht. Die Geschichte des Hansa-Parks ist untrennbar mit dem gescheiterten Legoland Deutschland verbunden,das von 1973 bis 1976 existierte.

In dieser Zeit wurden 28 Millionen Lego-Steine verbaut,um Miniaturwelten von Rüdesheim bis New York nachzubauen. Doch das Konzept konnte nicht überzeugen: Zu hohe Lizenzkosten und zu wenige Gäste führten zur Schließung. Statt aufzugeben,wagten die Betreiber einen Neuanfang. Am 15.

Mai 1977 öffnete das Hansaland mit einem neuen Konzept und maritimer Ausrichtung seine Tore. Ein frühes Highlight war die Eröffnung der ersten originalen amerikanischen Wildwasserbahn in Deutschland am 21. Juli 1977,die für große Begeisterung sorgte. So wuchs aus dem gescheiterten Legopark Stück für Stück der heutige Hansa-Park.

Heute ist der Hansa-Park an der Ostsee vor allem für seine spektakulären Achterbahnen bekannt. Die bedeutendste Attraktion ist Der Schwur des Kärnan,ein Hyper-Coaster,der 73 Meter in die Höhe ragt und Geschwindigkeiten von bis zu 127 Kilometern pro Stunde erreicht. Weltweit einzigartig ist ein völlig unerwarteter Rückwärts-Freifall im dunklen Turm,der für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt. Weniger bekannt,aber nicht weniger spektakulär,ist der Highlander.

Mit 120 Metern ist er der höchste Gyro-Drop-Tower der Welt mit abkippbaren Sitzen. Während man in luftiger Höhe scheinbar endlos auf den Fall wartet,dreht sich die Gondel langsam,bevor es mit 120 Kilometern pro Stunde im freien Fall abwärts geht - mit fantastischem Blick auf die Ostsee. Ein weiteres Muss für Adrenalinjunkies ist Flucht von Novgorod. Diese Attraktion vereint eine Dunkelachterbahn,einen Hochgeschwindigkeits-Launch und einen senkrechten Sturz mit 97 Grad Neigung.

Der katapultartige Start beschleunigt den Zug in nur 1,4 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde. Der Erlebnispark ist in elf unterschiedliche Themenbereiche unterteilt,die jeweils ein eigenes Flair bieten: Hanse in Europa, Abenteuerland, Alter Jahrmarkt, Bezauberndes Britannien, Die Reiche des Nordens, Fiesta del Mar, Hansa-Garten, New Lübeck, Peterhof von Novgorod, Wasserspaß und Wikingerland. In jedem Bereich sind die Fahrgeschäfte und Shows thematisch passend in das Gesamtbild eingebunden,was für eine immersive Atmosphäre sorgt.

Für die Saison 2026 ist eine Erweiterung des Themenbereichs Beautiful Britain geplant. Mit dem Cornwall Coaster erwartet die Besucher eine neue Achterbahn mit einer rund 570 Meter langen Fahrstrecke - ein besonders lohnendes Erlebnis für alle Achterbahn-Fans. Der Hansa-Park öffnet in der Saison 2026 vom 26. März bis zum 25.

Oktober. Die regulären Öffnungszeiten sind täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr. An besonderen Veranstaltungstagen,wie dem Herbstzauber am Meer im Oktober, können die Zeiten abweichen: Dann beginnt der Einlass etwa erst um 11:00 Uhr,doch der Park bleibt bis 21:00 Uhr geöffnet. Für Geburtstagskinder bis einschließlich 12 Jahre ist der Eintritt kostenlos.

Die genannten Preise gelten für die Saison 2026 und können je nach Reisezeit,Buchungszeitraum und besonderen Aktionstagen variieren. Für regelmäßige Besucher lohnt sich die Saisonkarte: Für 135 Euro ermöglicht sie an allen 214 Öffnungstagen des Jahres freien Eintritt in den Park





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