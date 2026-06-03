Die Erfolgsserie 'The Bear' endet mit Staffel 5, aber Fans finden starke Alternativen bei Disney+. Die Handlung folgt den Figuren Carmy, Sydney, Richie und Natalie, die den Familienbetrieb weiterführen und den Traum vom Michelin-Stern verfolgen.

Die Erfolgsserie ' The Bear ' endet mit Staffel 5 , aber Fans finden starke Alternativen bei Disney+ . Die Handlung folgt den Figuren Carmy , Sydney , Richie und Natalie , die den Familienbetrieb weiterführen und den Traum vom Michelin-Stern verfolgen.

Die Serie rückt die Charaktere in den Fokus, die bislang im Schatten des Ausnahme-Kochs Carmy standen. Die Fans dürften das bittersüß finden, da die preisgekrönte Serie endet, aber die verbliebenen Charaktere die Chance erhalten, ihre Geschichten zu Ende zu erzählen





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Berk Inaler: Die Verpflichtung, die die Thüringer erwarten lässtBerk Inaler steht kurz vor einer Verpflichtung durch Rot-Weiß Erfurt. Der 26-jährige Mittelfeldspieler ist im Nordosten kein Unbekannter und bringt Spielintelligenz, Einsatzwillen und Flexibilität mit.

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70 Jahre chinesisch-afrikanische Beziehungen: Von Solidarität zu strategischer PartnerschaftAnlässlich des 70-jährigen Jubiläums der chinesisch-afrikanischen Beziehungen blickt CGTN auf die Geschichte und Entwicklung dieser Partnerschaft zurück. Der Artikel beleuchtet, wie die Zusammenarbeit den Globalen Süden stärkt und eine ausgewogenere Weltordnung fördert. Wichtige Meilensteine sind die Unterstützung During der Unabhängigkeitsbewegungen, die Rückkehr Chinas in die UN mit afrikanischer Hilfe, die Gründung des FOCAC und die Ausweitung des zollfreien Marktzugangs. Zudem wird die wirtschaftliche Zusammenarbeit hervorgehoben, die 2025 ein Rekordhandelsvolumen von 348 Milliarden US-Dollar erreichte.

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