Die Erosion der diplomatischen Aura von Bundeskanzler Friedrich Merz

Nach einem starken Start in seine Amtszeit sieht sich Kanzler Friedrich Merz zunehmend mit diplomatischen Konflikten in Europa konfrontiert, von gescheiterten Rüstungsprojekten bis hin zu persönlichen Verstimmungen mit EU-Partnern.

Bundeskanzler Friedrich Merz startete seine Amtszeit mit einer bemerkenswerten Dynamik auf der internationalen Bühne. In den ersten Monaten seiner Regierungszeit erntete er in den Machtzentren von Washington, Paris und Brüssel viel Lob für sein staatsmännisches Auftreten.

Während er sich im Inland mit den mühsamen Details seiner Reformvorhaben und den typischen Reibereien des Koalitionsalltags in Berlin abmühte, wirkte er im Ausland wie ein starker Anführer, der in der Lage war, Deutschland wieder zentral in die europäische Führung zu rücken. Doch gut dreizehn Monate nach seinem Amtseid zeigt sich, dass dieses glanzvolle Bild Risse bekommt.

Die anfängliche Begeisterung ist einer Phase der diplomatischen Verstimmungen gewichen, die nicht nur die Beziehung zu den Vereinigten Staaten unter Donald Trump belasten, sondern fast ganz Europa betreffen. Berlin scheint derzeit mit einer Vielzahl von Konflikten gleichzeitig zu kämpfen. Ein besonders schmerzhafter Rückschlag ist das offizielle Scheitern des Future Combat Air System, des hochgelobten europäischen Kampfjet-Projekts. Verteidigungsminister Boris Pistorius musste eingestehen, dass dieses Vorzeigeprojekt an der Realität zerschellt ist.

Was als Symbol für eine neue strategische Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland gedacht war, blieb letztlich ein Prototyp, da nationale Wirtschaftsinteressen und tief sitzende Egoismen die Kooperation verhinderten. Diese Misere spiegelt das generelle Klima zwischen Merz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron wider. Zwar galt das Verhältnis anfangs als besser als das zwischen seinem Vorgänger Olaf Scholz und Macron, doch hinter den Kulissen knirscht es gewaltig. Vor allem der Streit um das Mercosur-Freihandelsabkommen mit Südamerika hat tiefe Spuren hinterlassen.

Zudem belasten die Forderungen Macrons nach neuen EU-Gemeinschaftsschulden, sogenannten Eurobonds, das Verhältnis massiv. Deutschland blickt mit Sorge auf die französische Schuldenlast von 3,5 Billionen Euro und lehnt weitere gemeinsame Aufnahmen ab, was in Paris für erheblichen Unmut sorgt. Die diplomatischen Schwierigkeiten beschränken sich jedoch nicht nur auf die Großmächte. Mit dem belgischen Premier Bart De Wever ist Merz bereits öffentlich aneinandergeraten.

Der Konflikt entzündete sich an der Finanzierung der Ukraine-Unterstützung durch Zinserträge aus eingefrorenem russischem Vermögen, einen Plan, den De Wever sabotierte. Der Belgier sparte zudem nicht mit harten Worten und kritisierte das Scheitern des Kampfjet-Projekts als Resultat von Arroganz und reiner Dummheit der großen Nachbarn. Auch nach Süden hin ist die Lage angespannt. Der spanische Premier Pedro Sánchez scheint derzeit kaum Interesse an einem Dialog mit dem deutschen Kanzler zu haben und weicht dessen Anrufen aus.

Grund dafür ist eine Mischung aus dem Skandal um zweckentfremdete EU-Rentengelder in Spanien und der Tatsache, dass Merz Spanien nicht gegen die harten Worte von Donald Trump verteidigt hat, als dieser das Verhalten des Landes im Kontext des Iran-Kriegs kritisierte. Besonders deutlich wurde die Isolation Merz in der Beziehung zu Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. In einem beispiellosen Vorgang schwänzte Meloni einen EU-Westbalkan-Gipfel, um stattdessen banale lokale Termine in Italien wahrzunehmen.

Hintergrund war der Zorn darüber, dass ein wichtiges Treffen zur Ukraine-Strategie in London im kleinen E3-Format statt im erweiterten E5-Format stattfand, welches Italien und Polen mit eingeschlossen hätte. Diese bewusste Ausgrenzung empfand Meloni als Affront. Parallel dazu gibt es auch mit Österreich erhebliche Spannungen. Während Wien einen Sitz im UN-Sicherheitsrat gewann, ging Deutschland leer aus, was die eigentlich stabile deutsch-österreichische Freundschaft belastete.

Zudem sorgte eine Sperrung der Brenner-Transitstrecke für massiven Ärger, wobei Wien Berlin Verkehrspolitik und Heuchelei vorwarf. Selbst die Schweiz plant nun, deutsche Transitreisende mit einer zusätzlichen Gebühr von etwa 23 Euro zu belegen, was die allgemeine Irritation gegenüber der aktuellen deutschen Außenpolitik unterstreicht





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