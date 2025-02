Die EU muss Trump mit härteren Waffen begegnen

Donald Trump ergreift erneut sein bevorzugtes Folterinstrument: Zölle auf Stahlimporte und Aluminium. Die EU sollte sich nicht beeindrucken lassen und mit gleichen Mitteln zurückschlagen. Digitale Steuern könnten die USA treffen und den Druck erhöhen.

Donald Trump hat sein bevorzugtes Folterinstrument ausgepackt: Wie in seiner ersten Amtszeit, verfügt der US-Präsident erneut über deftige Zölle auf Einfuhren in die Vereinigten Staaten. Ab März sollen es 25 Prozent auf Stahlimporte und 10 Prozent auf Aluminium-Importe sein – das trifft China, aber auch Europa. Nur für Australien wird eine Ausnahme geprüft, weil der fünfte Kontinent mehr aus den USA importiert als er dorthin exportiert.

Und auch Autos und andere Produkte könnten noch an die Reihe kommen. Wie sollte Europa reagieren? Vor allem gilt: Nicht von Trump verrückt machen lassen, nicht ängstlich agieren. Dann einen Blick in sein Buch „The Art of the Deal“ werfen, in dem er (bzw. sein Ghostwriter Tony Schwartz) schrieb: „Meine Art, Geschäfte abzuschließen, ist ziemlich einfach und unkompliziert. Ich ziele sehr hoch und dann dränge ich einfach immer weiter, um das zu bekommen, was ich will. Manchmal gebe ich mich mit weniger zufrieden, als ich wollte, aber in den meisten Fällen bekomme ich am Ende trotzdem, was ich will.“ Und wenn Europa das verstanden hat, sollte es seine eigenen Folterwerkzeuge in der Sonne blinken lassen. Denn es gibt auf dem alten Kontinent durchaus Instrumente, mit denen auch den USA Schmerzen zugefügt werden können. Als Trump 2017 Zölle auf Stahl und Aluminium verhängte, reagierte die EU mit ähnlichen Aufschlägen auf amerikanische Exportschlager wie Whiskey, Jeans, Orangensaft und Motorräder. Jede Harley-Davidson wurde damit rechnerisch um 2200 Euro teurer. Die Folge: Harley-Davidson verlagerte Teile seiner Produktion nach Brasilien, Indien und Thailand. Allein durch die Verlagerung nach Thailand verloren rund 600 Arbeiter im Stammwerk Milwaukee und beim Dienstleister Syncreon in Kansas City ihren Job. Aber Trump ließ sich weder davon noch von den EU-Gegenmaßnahmen umstimmen. Erst nach Trumps Abwahl wurden die Zölle ab 2022 nominell aufgehoben. Doch dafür erließ die Administration von Präsident Joe Biden eine Einfuhrquote, die bei 3,3 Millionen Tonnen Stahl und 384.000 Tonnen Aluminium lag. Auf alles, was darüber hinaus ging, mussten 25 Prozent (Stahl) bzw.10 Prozent (Aluminium) gezahlt werden. Diese Regelung gilt derzeit bis zum 31. März. Das kann man erneut versuchen. Aber es wird teuer für die USA und für Europa – und ein Erfolg ist nicht gesichert. Also: Üblere Instrumente müssen her. Marktbeherrschend sind die USA in der Digitalwirtschaft – und weil in Berlin ebenso wie in Brüssel Steuererhöhungen so beliebt sind wie Zölle bei Trump, wird nun über eine stärkere Besteuerung der entsprechenden Produkte nachgedacht. (In Berlin allerdings wegen des Wahlkampfs aktuell nur auf den unteren Etagen der Ministerien.) (E-Commerce) oder Microsoft (Cloud-Dienste) erwirtschaften ihre Gewinne in Europa, zahlen den Großteil ihrer Steuern aber in den USA. Um die Diskrepanz zwischen dem Ort der Wertschöpfung und dem Ort der Steuerzahlung aufzuheben, könnte man gezielt gegen US-Unternehmen eine Digitalsteuer einführen. Mehrere EU-Länder haben dies bereits getan. Den Anfang machte am 1. Januar 2019 Frankreich: Paris führte eine Digitalsteuer von 3 Prozent ein. Es folgten Italien und Spanien. Nicht-EU-Mitglied-Großbritannien erhebt eine Digitalsteuer von 2 Prozent. Deutschland, Luxemburg und Irland verzichteten bislang darauf. Theoretisch könnte diese Steuer indes EU-weit eingeführt, vielleicht gar erhöht werden – gezielt gegen US-Unternehmen, die in Europa hohe Umsätze generieren, aber geringe Steuern zahlen. Zu vermuten wäre, dass die Unternehmen die Aufschläge teilweise an ihre Zulieferer (so praktiziert dies Amazon) oder Kunden weiterreicht und die Produkte schlicht teurer würden. In der Summe geht es jedoch um viele Milliarden Dollar. Das würde Raum schaffen für kleinere, hungrige Konkurrenten und neue Startups. Lässt sich Trump davon beeindrucken? Unwahrscheinlich. Allerdings würde der Druck aufs Weiße Haus erhöht, wenn diese Digitalsteuern nicht als Alternative zu den Steuern auf Jeans, Bourbon oder Harley-Davidson erhoben würden, sondern als Ergänzung. Wenn sich die USA abschotten, könnten die Europäer neue Handelspartner suchen. Vom Potenzial her bietet sich vor allem China an





