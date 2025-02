Die EU vor der Herausforderung: Gemeinsame Rüstungsausgaben in Zeiten des Ukraine-Kriegs

Die Rede von US-Vizepräsident JD Vance in München hat die EU vor eine neue Herausforderung gestellt: Wie kann die Europäische Union auf die gestiegenen Sicherheitsbedrohungen reagieren und gleichzeitig die Stabilität der Eurozone gewährleisten?

Ein hochrangiger Diplomat äußerte kürzlich in einem vertraulichen Gespräch, dass die sicherste Methode, ein Vorhaben in der EU zu scheitern, darin besteht, seine Finanzierung über gemeinsame Schulden zu beantragen. Euro-Bonds bleiben ein sensibles Thema, das in Deutschland, insbesondere bei unvorhersehbaren finanziellen Umfang der Initiativen, erhebliche Vorbehalte auslöst.

Daher ist es verständlich, warum EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf die umstrittene Rede von US-Vizepräsident JD Vance in München nicht mit dem Vorschlag gemeinsamer EU-Rüstungsanleihen reagierte – zumindest nicht sofort. Stattdessen kündigte sie die Aktivierung der Ausweichklausel des Stabilitätspakts an. Damit soll den nationalen Regierungen erlaubt werden, Ausgaben für Rüstung deutlich zu erhöhen, ohne befürchten zu müssen, dass Brüssel daraufhin ein Defizitverfahren gegen sie einleitet. Natürlich ist die Ausweichklausel, wenn sie denn kommt, einigen Regierungen gerade recht, um Teile ihrer Ausgaben als Investitionen in Verteidigung zu deklarieren und so ihr Defizit attraktiver zu gestalten. Aber: Dieses Risiko muss die EU eingehen. Denn das Wichtigste ist jetzt, dass die EU eine einvernehmliche Antwort auf die Forderungen von JD Vance formulieren kann – eine Antwort, die auch Ländern mit hohen Schuldenquoten ermöglicht, ihre Verteidigungskapazitäten auszubauen. Gegen sie ein Defizitverfahren einzuleiten, wäre angesichts der Drängeleien der USA jetzt der falsche Moment. Was selbstverständlich nicht bedeutet, dass Haushaltsdisziplin keine Rolle mehr spielt. Aber dafür sorgen ohnehin nicht Defizitverfahren, sondern Risikoprämien am Markt. Ob die Lockerung der Stabilitätsvorgaben – sowie die EU-Friedensfazilität und das Engagement der EU-Investitionsbank – ausreichen, um die aufgrund der steigenden Verantwortung Europas für sich und die Ukraine notwendigen Kapazitäten sicherzustellen, ist noch ungewiss. Gut möglich, dass schon bald darüber gesprochen wird, vielleicht sogar über gemeinsame Bonds. Denn angesichts des beängstigenden Tempos, mit dem die US-Regierung die transatlantischen Beziehungen völlig neu definiert, schwindet jede Verlässlichkeit: Was heute noch unter Diplomaten als Tabu gilt, könnte morgen schon auf der Tagesordnung von Ratssitzungen landen.





