Die Fête de la Musique ist ein internationales Festival, das am 21. Juni in verschiedenen Städten und Gemeinden Deutschlands stattfindet. Es ist ein freies und weltoffenes Festival, das die Menschen dazu auffordert, die Musik zu genießen und gemeinsam zu feiern. Morena Piro, Kulturmanagerin und Netzwerkkommunikatorin, berät Menschen, die an ihrem Ort eine Fête de la Musique organisieren wollen. Sie gibt Tipps und Ratschläge, um die Fête zu planen und zu organisieren. Das Festival ist ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Vielfalt und bietet Menschen die Möglichkeit, neue Musikstile und Genres kennenzulernen.

Die 'Fête de la Musique' findet gleichzeitig in verschiedenen Städten und soll ein weltoffenes Fest sein, möglichst draußen und kostenlos. Morena Piro, Kulturmanagerin und Netzwerkkommunikatorin , berät Menschen, die an ihrem Ort eine Fête de la Musique organisieren wollen.

Die Fête de la Musique wurde in den 1980er Jahren in Frankreich gegründet und hieß ursprünglich 'Faites de la Musique!

'. Es geht darum, die Menschen, die Musik machen, auf die Straße zu bringen. In Deutschland musizieren über 16 Millionen Menschen in ihrer Freizeit. Die Fête de la Musique wird weltweit am 21.

Juni gefeiert und in Deutschland an über 180 Orten – immer umsonst und draußen. In Berlin wird wohl jede Art von Musik gespielt, von Klassik über Jazz und Punk bis zu Kinderliedern, sowohl von Profis, wie auch von Schülern und Nachwuchsbands. In kleineren Orten wie Aschersleben wird die Fête von den Musikern gestaltet, die dort leben. Der Tag hat seine eigene Magie, und in fast allen Städten gibt es zum Beispiel abends nach dem letzten Konzert einen Abgesang. In Hannover singen dann alle gemeinsam 'Die taz'





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