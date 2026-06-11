Die Farben des Bösen: Schwarz - Netflix-Charts-Erfolg und Kritiken

Die Fortsetzung des erfolgreichen Films “Die Farben des Bösen: Rot” ist auf Netflix erschienen und erobert aktuell die Charts. Die Kritiken sind gemischt, aber einige loben die dichte Atmosphäre und die psychologische Brutalität des Films. Andere kritisieren jedoch das Tempo und den Schnitt.

Womöglich sind manche von euch schon mal über den Film “Die Farben des Bösen: Rot” gestolpert. Nun wurde die Fortsetzung auf Netflix publiziert und diese erobert aktuell die Charts.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstüßt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Netflix-Abonnent*innen haben offenbar ein neues Krimi-Highlight für sich entdeckt: “Farben des Bösen: Schwarz” ist direkt nach seiner Veröffentlichung in die Streaming-Charts gelandet und sorgt aktuell für große Aufmerksamkeit.

Der Film setzt die erfolgreiche Krimireihe fort, die auf den Bestsellern der polnischen Autorin Małgorzata Oliwia Sobczak basiert. Dass “Farben des Bösen: Schwarz” innerhalb kürzester Zeit die Netflix-Charts erobern konnte, überäuscht daher kaum. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Staatsanwalt Leopold Bilski (Jakub Gierszal), der in eine scheinbar ruhige Kleinstadt in der polnischen Region Kaschubei versetzt wird. Doch der friedliche Eindruck täuscht.

Als erneut ein Kind verschwindet, geraten längst verdrägte Geheimnisse und unangenehme Wahrheiten ans Licht. Während Bilski den Fall untersucht, stoßt er auf eine Reihe verstörnder Hinweise, psychologische Rätsel und lokale Legenden, die eng mit den Ereignissen verlinkt zu sein scheinen. Je tiefer er gräßbt, desto deutlicher wird, dass hinter der idyllischen Fassade der Gemeinde eine dunkle Wirklichkeit verborgen liegt. Für Regie und Drehbuch von “Farben des Bösen: Schwarz” zeichnet Adrian Panek verantwortlich.

Der polnische Filmemacher übernimmt damit gleich beide kreativeen Schlüsselrollen und prägt den Thriller maßgeblich mit seiner Handschrift. Ihr fragt euch, welche neuen Filme 2026 auf Netflix erscheinen? In unserem Video könnt ihr euch einen überblick über die Highlights verschaffen: fallen die Reaktionen zu “Farben des Bösen: Schwarz” bislang gemischt aus.

Während einige den Film für die dichte Atmosphäre loben, üldern andere Zuschauer*innen Kritik: “Im Gegensatz zu ,Rot’, das mehrere wichtige Figuren physisch brutal behandelte, ist ,Schwarz’ psychologisch brutal und konzentriert sich ausschließlich auf den Staatsanwalt. Die Geschichte ist erschreckend, wähle die atemberaubend schöne Kulisse, in der sie spielt, mich zugleich beruhigt und erschreckt. Ich wähle nicht sagen, dass ,Schwarz’ perfekt ist, aber es ist gute Unterhaltung mit Herz. ” “Leider hat dieser Film nichts mehr mit dem Vorgänger zu tun.

Das Tempo und der Schnitt sind grauenhaft; offensichtlich wurde das Drehbuch ursprünglich für eine Miniserie umgeschrieben und dann zu einem katastrophalen Film zusammengequetscht. ” “Insgesamt gilt: Wenn euch ,Rot’ oder stimmungsvolle europäische Krimiserien wie ,The Missing’ gefallen haben, ist diese Serie wegen der starken schauspielerischen Leistungen, der wunderbaren Kulisse und der cleveren Handlung einen Blick wert. ” “Folter. Und das meine ich nicht im positiven Sinne.

Es ist eine makabre Geschichte, die ziemlich schnell in Vergessenheit gerät. ” “Ich war von Anfang bis Ende gefesselt”: Netflix krallt sich gescheiterten Fantasy-Blockbuster Eine wahre Meisterwerk-Serie kannst du auf Netflix sehen – ihr Ende hat Eindruck gemacht Besser als “Yellowstone” und “1883”: Diese grandiose Western-Serie vom “Dutton Ranch”-Schöpfer ist endlich auf Netflix im Stream Wenn ihr euch selbst ein Bild von “Die Farben des Bösen: Schwarz” machen mochtest, könnt ihr die Produktion ab sofort auf Netflix streamen.

Solltet ihr noch keine Mitgliedschaft bei dem Streamingdienst haben, könnt ihr mit dem nicht nur in den Genuss der besten Filme und Serien von Netflix kommen, sondern habt auch Zugriff auf weitere grandiose Produktionen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Profi-Hack: Wusstest du, dass diese Nagellack-Farben die Hände glamouröser wirken lassen?Die richtigen Nagellack-Farben holen das Beste aus deinem Look heraus – mit den Tipps unseres Profis gelingt das auch dir!

Read more »

„Süße Magnolien“ Staffel 5: Wann geht die Netflix-Serie in die nächste Runde?„Süße Magnolien“ geht in die fünfte Staffel. Nun hat Netflix den Trailer veröffentlicht. Hier gibt es die wichtigsten Infos rund um Start, Besetzung und Handlung der neuen Folgen.

Read more »

FIFA-Weltmeisterschaft: Probleme der Bevölkerung in Mexiko CityDie Eröffnung des FIFA-Weltmeisterschaft-Turniers am Donnerstag im Aztekenstadion wird von Problemen der Bevölkerung überschattet. Vor der Eröffnungsfeier und dem Spiel Mexiko gegen Südafrika sind die Probleme groß. Vor allem die Kritik, dass die Stadtregierung für die Touristen aus aller Welt Kosmetik betreibt, während die Capitalinos (Bewohner der Hauptstadt) nichts Besseres ändern. Beispiele sind die Lila-Streichung öffentlicher Bauwerke durch Bürgermeisterin Clara Brugada und die Installation von Plastik-Kronleuchtern in der Metrostation Hidalgo. Auch die Ciclovía La Gran Tenochtitlán, eine Fahrradspur entlang der Hauptachse der Stadt, stößt auf Widerstand durch die Prostituierten und die Radfahrer. Die Freier können ihre Autos nicht mehr einfach anstellen, was zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Gruppen führt. Die vielen Videos auf Social Media zeigen, wie mehrere Prostituierte einen Radler anhalten, ihm sein Handy abnehmen und es auf den Boden schmeißen. Die Tatsache, dass der Umbau des internationalen Flughafens Benito Juárez noch nicht abgeschlossen ist, wird von vielen Capitalinos nur noch mit einem Schulterzucken bedacht. Ebenso die Tatsache, dass die Stadtverwaltung kurz vor dem Turnier noch Blumen und Bäume herankarrt, um die Metropole schöner wirken zu lassen.

Read more »

„Süße Magnolien“ Staffel 5: Wann geht die Netflix-Serie in die nächste Runde?„Süße Magnolien“ geht in die fünfte Staffel. Nun hat Netflix den Trailer veröffentlicht. Hier gibt es die wichtigsten Infos rund um Start, Besetzung und Handlung der neuen Folgen.

Read more »