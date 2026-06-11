Die Favoritenanalyse zur kommenden Weltmeisterschaft: Wer hat die besten Chancen auf den Titel?

Eine detaillierte Analyse der stärksten Nationalmannschaften vor dem Start der WM. Wir bewerten Kader, Formkurven und die Titelchancen der Top-Teams.

Die Fußball welt blickt mit Spannung auf das anstehende Weltspektakel, das mit insgesamt 48 teilnehmenden Nationen und drei Gastgeberländern eine völlig neue Dimension erreicht. In dieser Phase der Vorbereitung ist eine tiefgehende Analyse der stärksten Teams unerlässlich, um die Chancen auf den Titel realistisch einschätzen zu können.

An der Spitze dieser Liste steht zweifellos Frankreich. Die Mannschaft von Didier Deschamps verfügt über eine Kadertiefe, die ihresgleichen sucht. Mit einem geschätzten Marktwert von rund 1,47 Milliarden Euro ist Les Bleus der teuerste Kader des gesamten Turniers. Namen wie Mbappé, Dembélé, Thuram und Olise machen den Angriff zu einer absolut tödlichen Waffe, die jede Defensive unter Druck setzen kann.

Zwar gab es einen warnenden Moment in Form der Niederlage gegen die Elfenbeinküste, doch die anschließende Antwort gegen Nordirland zeigte, dass das Team bereit ist. Besonders die vollständige Genesung von Mbappé verleiht Frankreich den nötigen psychologischen und spielerischen Vorsprung, um als absoluter Topfavorit in das Turnier zu starten. Spanien wiederum wird von Analysten oft statistisch ganz vorne gesehen, wobei die Wahrscheinlichkeit auf über 25 Prozent geschätzt wird.

Doch die aktuelle Situation ist komplexer, da das Ausfallen von Lamine Yamal aufgrund einer Verletzung die Dynamik auf dem rechten Flügel massiv beeinträchtigen könnte. Dennoch bleibt die Mannschaft unter Luis de la Fuente gefährlich. Der Wandel vom reinen Ballbesitzspiel hin zu einem vertikaleren und effizienteren Angriffsfußball macht Spanien zu einem echten Killer auf dem Platz. Mit Rodri im Zentrum, der derzeit als bester Sechser der Welt gilt, bleibt die Stabilität im Mittelfeld gewahrt.

Parallel dazu bleibt Argentinien als amtierender Weltmeister eine massive Bedrohung für jeden Gegner. Die Abhängigkeit von Lionel Messi ist offensichtlich, was sich in Spielen ohne ihn deutlich bemerkbar macht, doch sobald der Superstar fit ist, erreicht die Mannschaft eine andere Ebene der Kaltblütigkeit. Diese enorme Erfahrung in entscheidenden Turnierphasen ist ein wertvolles Gut, das Argentinien gegenüber anderen Favoriten bevorzugt. England hat unter der Führung von Trainer Tuchel eine neue Identität gefunden und scheint bereit für den nächsten großen Schritt.

Die Entscheidung, einige etablierte Namen wie Phil Foden oder Trent Alexander-Arnold aus dem Kader zu streichen, sorgte für Aufsehen, scheint aber die Mannschaft intern gefestigt zu haben. Mit Harry Kane als erfahrenem Zielstürmer sowie Bellingham und Saka im Offensivbereich ist das Potenzial enorm. Die jüngsten Tests gegen Neuseeland und Costa Rica belegen, dass die Three Lions nun wissen, wie man Spiele dominiert und gewinnt. Auch Deutschland befindet sich in einer beeindruckenden Phase.

Die Serie von neun Siegen in Folge, darunter ein Erfolg gegen die USA, spricht eine deutliche Sprache. Julian Nagelsmann bewahrt sich trotz dieses Momentums eine gesunde Portion Skepsis und vermeidet das Label des Topfavoriten. Dennoch ist die Kombination aus Musiala und Wirtz im Zentrum eine der kreativsten der Welt, gestützt durch eine robuste Defensive mit Rüdiger und Kimmich. Deutschland hat die Lücke zur absoluten Weltspitze fast geschlossen und ist ein ernsthafter Anwärter auf ein tiefes Turnier.

Abgerundet wird das Feld der gefährlichsten Teams durch Portugal, Marokko und die Schweiz. Portugal kämpft mit der strategischen Frage, wie sie die späte Phase der Karriere von Cristiano Ronaldo optimal nutzen können. Während das Mittelfeld mit Spielern wie Bruno Fernandes und Bernardo Silva Weltklasse ist, stellt der Sturm ohne einen starken Plan B ein gewisses Risiko dar.

Marokko hingegen hat bei der letzten WM bewiesen, dass sie ein Defensivmonster sind, das durch schnelle Nadelstiche über Spieler wie Hakimi jeden Favoriten aus dem Konzept bringen kann. Wer die Marokkaner unterschätzt, riskiert ein sehr frühes Ausscheiden.

Schließlich ist die Schweiz als das klassische Turnierteam zu sehen. Sie schlagen vielleicht selten die ganz großen Namen in glamourösen Partien, aber ihre Stabilität unter der Führung von Granit Xhaka ist legendär. Die Fähigkeit, selbst starke Teams wie Deutschland ins Wanken zu bringen, macht sie zu einem gefährlichen Gegner für jeden, der in die K.o. -Runde einzieht





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